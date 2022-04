Lehet-e tanulni bármit a filmbeli sorozatgyilkosoktól?

Harminc éve mutatták be a magyar mozikban A bárányok hallgatnak című thriller-klasszikust, de más apropója is van annak, hogy a Tangó és Kes legújabb adása a sorozatgyilkosokkal foglalkozik. Épp fél évszázada hunyt el ugyanis J. Edgar Hoover, és paradox módon az ő halála tette lehetővé, hogy létrehozzák az FBI-on belül a viselkedéstudományi egységet, és megindulhasson az azóta kultikussá vált bűnözői profilozás. A filmtörténet legendás sorozatgyilkosai nemcsak aberráltak és perverzek, de általában kiemelkedően intelligensek is. Akár tanulhatunk is a karakterüktől valamit?