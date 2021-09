Követhetjük Izraelt a harmadik oltásokkal, ha felpörög a negyedik hullám

Az arra jogosultak 15 százaléka vette fel eddig a harmadik oltást hazánkban, miközben Izraelben már több mint kétmillióan éltek ezzel a lehetőséggel. Ennek az az oka, hogy hamarabb végeztek a tömeges vakcinázással, így előbb kell az emlékeztető dózist is beadni. De ha itthon is felpörög a negyedik hullám, egy újabb oltási kampány indulhat.

Gulyás Gergely másfél hete a rendkívüli kormányinfón beszélt arról, hogy Magyarországot is el fogja érni a negyedik hullám, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az a sok beoltott miatt el fog térni az előző háromtól.

Ha a járvány alatt a kormány által többször is mintaállamként emlegetett Izraelt vesszük alapul – ahol az átoltottság nagyjából megegyezik hazánkéval – akkor ebben van is igazság. Az viszont egyáltalán nem mindegy a tapasztalatok szerint, hogy mennyien élnek majd a harmadik adag oltóanyag felvételének lehetőségével.

Az izraeli szakértők azt látják, hogy a második dózist követően hat hónappal csökkenni kezd az ellenanyagok száma, így az már kevésbé biztosít védelmet a koronavírus ellen. A harmadik adag ugyanakkor két hét alatt kifejti a hatását, és egyelőre úgy tűnik, az emlékeztető vakcina nagyon hatékonyan véd a betegséggel szemben.

Ennek apropóján vizsgáltuk meg, hogy az elkövetkező hetekben Magyarországon miként alakul majd azoknak a beoltottaknak a száma, akiknek legalább négy, öt vagy hat hónap telt el a második oltásától számítva. Ha lesz negyedik hullám, ennek még komoly jelentősége lehet.

Hat hónap után jelentősen csökken az ellenanyagszint

Emlékezetes, az egész világ izgatottan figyelte az izraeli eseményeket az év elején, amikor a jól kivitelezett vakcinabeszerzésnek köszönhetően maguk mögött hagytak mindenkit átoltottságban. Várható volt, hogy mivel ők végeztek leghamarabb a tömeges oltással, náluk is derül majd ki legelőbb, a gyakorlatban meddig véd jelentős mértékben a koronavírus ellen a Pfizer oltóanyaga.

A válaszra augusztus elejéig kellett várni, ekkor indult be a negyedik hullám. A figyelem éppen emiatt most ismét Izraelre irányul, ugyanis a harmadik oltás esetében is az ő példájuk lehet a mintaadó.

Hétfőn rekordszámú, közel 11 ezer új esetet azonosítottak. Jelentős különbség viszont a korábbiakhoz képest, hogy lassabban emelkedik a súlyos állapotba kerülő betegek száma, továbbá a fertőzöttek többsége oltatlan.

Idejében felismerték viszont, hogy a beoltottak ellenanyagszintje is csökkenni kezd, ezért előbb a 60 év felettieknek tették lehetővé a harmadik oltás felvételét, mostanra pedig már bárki élhet ezzel az opcióval. Az elsődleges konzekvenciákat levonták, eszerint az emlékeztető adag vakcina rendkívül hatékony, 95 százalékban megvéd a fertőződéstől a delta variánssal szemben is.

Nachman Ash, Izrael járványügyi védelemért felelős tisztviselője a napokban arról beszélt, két oltással most már nem érezhetik eléggé biztonságban magukat az emberek.

Azoknak is elkezd gyengülni a védettségi szintje, akik két oltást kaptak, hat hónap elteltével pedig a visszaesés már jelentős

– jelentette be. Hozzátette, az elkövetkező hónapokban azt szeretnék, ha minden beoltott felvenné a harmadik dózist is.

Az izraeli kormány a szakértőkre hivatkozva fél évnél húzta meg azt a határt, amikor a beoltottak még ténylegesen védettnek minősülnek. Október 1-jétől ennek értelmében már csak azok lesznek jogosultak az oltási igazolványnak megfelelő zöld kártyára, akiknek nem telt el fél év a második vagy a harmadik oltást követően. Ez azért is fontos, mert Izraelben kizárólag ezzel a dokumentummal lehet ismét étterembe vagy rendezvényekre menni.

Most még alacsony a hajlandóság a harmadik oltásra

Magyarországon egyelőre még csak a negyedik hullám előszelét lehet érezni, de nem lehet tudni, mikor robban majd be. Mivel itthon később fejeződött be az oltási kampány, mint Izraelben, várhatóan ennyivel később is kezd emelkedni érezhetően a fertőzöttek száma. Ezt a számok is alátámasztják: míg hat hónappal ezelőtt 3,4 millió izraeli kapta már meg mindkét oltását, addig Magyarországon csak valamivel több mint 300 ezren.

A legfrissebb adatok szerint hazánkban eddig 304 ezren vették fel a harmadik oltást, és az IDEA Intézet kutatása szerint mindössze a társadalom valamivel több mint ötöde szeretne ezzel a lehetőséggel élni.

Ahogy tavasszal a tömeges oltás kezdetén, úgy Izraelhez hasonlóan ősszel ismét bevetheti majd a kormány a hajlandóság növelése érdekében, hogy védettségi igazolványhoz köti bizonyos helyszínek látogatását, de mostanáig azt sem közölték, hogy a két oltással rendelkezők számára meddig lesz érvényes a kártya.

Ha felfut a negyedik hullám, nem elképzelhetetlen, hogy az izraelihez hasonló eszközökhöz nyúl az operatív törzs, azaz a kártya lejárati dátumát összekapcsolják a második oltástól eltelt hónapok számával. Ez ösztönzően hathat az emberekre, hogy harmadjára is beadassák maguknak a vakcinát.

Ezzel összefüggésben annak néztünk utána, hogy az elkövetkező hetekben mennyivel emelkedik majd azoknak a száma, akiknek legalább négy, öt illetve hat hónapjuk telt már el azóta, hogy teljes védettséget szereztek.

Október közepéig négymillióan vehetnék fel a harmadik dózist

Az augusztus 30-i héten több mint kétmillió ember vált már jogosulttá, hogy felvegye az emlékeztető dózist, ennyi beoltottnak telt el ugyanis legkevesebb négy hónap azóta, hogy mindkét vakcinát megkapta. Eddig viszont csak a jogosultak 15 százaléka ment el az oltópontokra vagy a háziorvosához.

Ha a kormány nem viszi lejjebb a négy hónapos alsó időhatárt – és jó eséllyel nem fogja –, akkor október elején közel négymillióan, november végén pedig több mint ötmillióan jelentkezhetnek az emlékeztető dózisért.

Az Izraellel való összevetésben érdekes a második és a harmadik oltás közti legalább öt hónapos különbséget megvizsgálni, ott ugyanis ez a minimális időintervallum, aminek el kell telnie a két adag között. Szembetűnő, hogy míg Izraelben több mint kétmillió embert már háromszor is beoltottak, Magyarországon jelenleg 900 ezren vannak, akik legalább öt hónapja kapták meg a második vakcinát. Ebből is fakadhat, hogy nálunk még nem igazán robbant be a negyedik járvány, hiszen a lakosság beoltott része is védettebb lehet még.

A második adag után öt hónappal – az izraeli módszertan szerint – hazánkban leghamarabb szeptember végén kaphatnák meg kétmillióan a harmadik dózis vakcinát. Akkor, ha mindenki élne a lehetőséggel.

Mint az a grafikonunkon is jól kivehető, most még csak alig több mint 300 ezer olyan magyar van, aki legalább fél éve megkapta a második adag vakcinát. Számuk csak október elején lépi át az egymilliót, majd a hónap végén a kétmilliót, de november végéig sem lesznek négymillióan. Ez azt jelenti, hogy december elejére a jelenleg beoltottak egyharmada fél éven belül kapta a második oltását is, és mostani tudásunk szerint nincs feltétlenül szükségük emlékeztető adagra.

Fontos megjegyezni ezzel együtt azt is, hogy Izraelben csak a Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett vakcinával oltottak mindenkit, és a harmadik oltásra is csak ezzel van lehetőség, miközben itthon emellett a Moderna, a Janssen, a Sinopharm és a Szputnyik-V is elérhető volt, hatékonyságuk pedig változó lehet időtávlatban is. Az viszont kijelenthető, hogy két dózis vakcina nem nyújt majd életre szóló biztonságot, bármelyikről is van szó.