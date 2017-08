Sokkoló kék térkép mutatja, mennyi háziorvos hiányzik

Vészjósló ránézni arra a térképre, ami jelzi, mennyi tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van ma Magyarországon. Így borulni fog a rendszer.

A háziorvoshiányt is a szegények szívják meg, de nagyon

Látványos térképen jelölte be az 1001 orvos hálapénz nélkül Facebook-csoport egyik tagja azt, mekkora hiány van ma Magyarországon körzeti orvosokról. Kiindulópontul az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vonatkozó (és itt elérhető) tájékoztatóját és táblázatát használta fel.

A térkép rendkívül szomorú képet fest az orvoselvándorlásról és az elégtelen utánpótlásról, na meg a nem megfelelő megbecsültségről is. Az egész ország kék a bejelölt körzetektől, de azért látható, hogy vannak jobban és kevésbé sújtott vidékek.

Jobb helyzetben van például a Győr-Veszprém-Tatabánya háromszög vidéke, Baranya zöme vagy Budapest és környéke, ellenben Észak-Somogy, a Jászság, Észak-Borsod vagy épp a Viharsarok orvoshiánytól sújtott terület. Fontos hozzátenni, hogy a körzeti gyermekorvosokat is feltüntetik.

Korábbi cikkünkben is felfestettünk egy sötét képet a tartósan betöltetlen háziorvosi praxisokról. Kiderült, 15 év alatt 6 százalékkal csökkent a praxisok száma, 352 praxis most is betöltetlen. Ez azt jelenti, hogy 440 ezer embernek nincs állandó háziorvosa.