Olyan erőssé váltak a hurrikánok, hogy új kategóriára lenne szükség

Az évszázad viharának kikiáltott Melissa hurrikán október végén pusztított végig a Karib-térségen. A vihar először Jamaicán rombolt, majd elérte Kubát és a Bahamákat, miközben a közeli Haitin, valamint a Dominikai Köztársaságban is halálesetekkel járó heves esőzést, árvizeket okozott, csúcspontján elérte a hurrikánok erősségét jelző legmagasabb, 5-ös kategóriát.

A hurrikánok osztályozására a Saffir–Simpson-féle hurrikánskálát alkalmazzák, amely öt kategóriába osztja a viharokat:

1-es kategória: állandó szélsebessége 119–153 kilométer per óra között alakul, az épületeknek legfeljebb a tetőszerkezetét rongálja meg, viszont fákat dönthet ki, kisebb árvizeket, valamint napokig tartó áramkimaradást okozhat.

2-es kategória: kifejezetten veszélyes, 154–177 kilométer per óra közötti állandó szélsebesség jellemzi, komoly kárt tehet tetőszerkezetekben és nyílászárókban, az áramkimaradás akár hetekig is tarthat.

3-as kategória: pusztító, 178–208 kilométer per órás szelei a gyengébb szerkezetű, kisebb épületeket akár teljesen lerombolhatják, de az ellenállóbbak is jelentős sérüléseket szenvedhetnek el. A fákat gyökerestül csavarja ki a szél, az áram- és vízszolgáltatás hetekre megszakadhat.

4-es kategória: a 209–251 kilométer per órás szelek katasztrofális pusztítást visznek végbe, még az erős szerkezetű épületek falai is leomolhatnak, tetejük egészét letépheti a vihar. A legtöbb fa és villanyoszlop kidől, az áramkimaradások akár hónapokig is tarthatnak.

5-ös kategória: az állandó szélsebesség meghaladja a 252 kilométer per órát, a házak jelentős része teljesen elpusztul, az érintett területek akár hónapokra lakhatatlanná válnak.

Ez a skála évtizedekig megfelelő eszköze volt a trópusi viharok kategorizálásának, sok szakértő azonban úgy gondolja, megváltozott a helyzet.