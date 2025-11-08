hurrikánklímaváltozástermészeti katasztrófatrópusi vihar
Olyan erőssé váltak a hurrikánok, hogy új kategóriára lenne szükség

A Melissa hurrikán, amint Jamaica felé halad.
admin Stéger Dávid
2025. 11. 08. 15:55
A történelem egyik legerősebb hurrikánja tombolt nemrég a Karib-térségben, ahol több országban is óriási károkat okozott, emberek tucatjainak oltotta ki életét. Ennyire pusztító trópusi vihar meglehetősen ritkán alakul ki, és még kevesebb alkalommal ér szárazföldet, ám a szakértők arra figyelmeztetnek, ez hamarosan megváltozhat. A jövőben ezek a természeti csapások intenzívebbé, pusztítóbbá és gyakoribbá válnak, akár olyanok is megjelenhetnek, amelyek a hurrikánok egy eddig nem létező, teljesen új osztályába fognak tartozni.

Az évszázad viharának kikiáltott Melissa hurrikán október végén pusztított végig a Karib-térségen. A vihar először Jamaicán rombolt, majd elérte Kubát és a Bahamákat, miközben a közeli Haitin, valamint a Dominikai Köztársaságban is halálesetekkel járó heves esőzést, árvizeket okozott, csúcspontján elérte a hurrikánok erősségét jelző legmagasabb, 5-ös kategóriát.

12 fotó

A hurrikánok osztályozására a Saffir–Simpson-féle hurrikánskálát alkalmazzák, amely öt kategóriába osztja a viharokat:

  • 1-es kategória: állandó szélsebessége 119–153 kilométer per óra között alakul, az épületeknek legfeljebb a tetőszerkezetét rongálja meg, viszont fákat dönthet ki, kisebb árvizeket, valamint napokig tartó áramkimaradást okozhat.
  • 2-es kategória: kifejezetten  veszélyes, 154–177 kilométer per óra közötti állandó szélsebesség jellemzi, komoly kárt tehet tetőszerkezetekben és nyílászárókban, az áramkimaradás akár hetekig is tarthat.
  • 3-as kategória: pusztító, 178–208 kilométer per órás szelei a gyengébb szerkezetű, kisebb épületeket akár teljesen lerombolhatják, de az ellenállóbbak is jelentős sérüléseket szenvedhetnek el. A fákat gyökerestül csavarja ki a szél, az áram- és vízszolgáltatás hetekre megszakadhat.
  • 4-es kategória: a 209–251 kilométer per órás szelek katasztrofális pusztítást visznek végbe, még az erős szerkezetű épületek falai is leomolhatnak, tetejük egészét letépheti a vihar. A legtöbb fa és villanyoszlop kidől, az áramkimaradások akár hónapokig is tarthatnak.
  • 5-ös kategória: az állandó szélsebesség meghaladja a 252 kilométer per órát, a házak jelentős része teljesen elpusztul, az érintett területek akár hónapokra lakhatatlanná válnak.

Ez a skála évtizedekig megfelelő eszköze volt a trópusi viharok kategorizálásának, sok szakértő azonban úgy gondolja, megváltozott a helyzet.

