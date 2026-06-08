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„Semmilyen kontextusban” – Tuzson tagadja, hogy nyomást gyakorolt volna az Integritás Hatóság elnökére
Politikai nyomásgyakorlásról beszélt Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. Azt állította, hogy egy megbeszélésen kormányzati szereplők próbálták akadályozni a munkáját. Biró beszámolója szerint Tuzson Bence kérte, hogy a hatóság ne tartson helyszíni szemléket. Erre reagált most Bóka János, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter és Tuzson Bence, volt igazságügyi miniszter, akik viszont teljesen máshogy emlékeznek a 2024-es megbeszélésre, mint az Integritás Hatóság elnöke.
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„Semmilyen kontextusban” – Tuzson tagadja, hogy nyomást gyakorolt volna az Integritás Hatóság elnökére
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