„Semmilyen kontextusban” – Tuzson tagadja, hogy nyomást gyakorolt volna az Integritás Hatóság elnökére

Politikai nyomásgyakorlásról beszélt Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. Azt állította, hogy egy megbeszélésen kormányzati szereplők próbálták akadályozni a munkáját. Biró beszámolója szerint Tuzson Bence kérte, hogy a hatóság ne tartson helyszíni szemléket. Erre reagált most Bóka János, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter és Tuzson Bence, volt igazságügyi miniszter, akik viszont teljesen máshogy emlékeznek a 2024-es megbeszélésre, mint az Integritás Hatóság elnöke.