Júliustól sokaknál leapadhat a családi kassza, ha a gyerekük kikerül a közoktatásból

Nem jár tovább a családi pótlék, ha befejezi a gyerek a középiskolát, így utoljára a júniusi összeg érkezik meg július elején, augusztustól pedig már nem folyósítja a Magyar Államkincstár – hívta fel a figyelmet az Azénpénzem.hu.

Hogyan jár a családi pótlék?

A családi pótlék (iskoláskorúnál iskoláztatási támogatás) a tankötelezettség teljes időtartamára jár (jelenleg 16 éves korig), illetve addig, amíg a gyerek közoktatási intézményben tanul. De legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amikor betölti a 20. – sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. – életévét.

Fontos: a szakképzés közoktatásnak számít, így járhat az ott továbbtanuló gyerekre is a családi pótlék (lásd az előbbi korhatárokat). Az egyetem, főiskola azonban nem számít közoktatásnak, így a felsőoktatásban továbbtanulók után már nem jár a családi pótlék. Viszont ha van testvér, akire még jár az ellátás, akkor kérvényezni lehet a még eltartott beszámítását egy magasabb összegű családi pótlékért. (A családi pótlék összege 2008 óta nem változott. 12 200 forint jár egy gyermekre, két gyermekre 2*13 300 forint, és ha ebből az egyikre már nem jár a pótlék, akkor a másikra 13 300 forint kapható, de kérvényezni kell.)

A családi kedvezmény is elvész, illetve átalakul

Ami még rossz hír az érintett családoknak, hogy a családi kedvezmény is csak addig vehető igénybe, amíg jár családi pótlék. Tehát fő szabályként 20 éves korig vehetik igénybe a szülők a gyermek után a családi kedvezményt (ha közoktatásban tanul), ha pedig elmúlt 20 éves a gyerekük, vagy kikerült a közoktatásból, akkor már nem igényelhetik a családi kedvezményt. Viszont ha még eltartott a gyerek, akkor a létszámba beleszámít, és a tesó(k) után megmaradhat a korábbi magasabb összegű kedvezmény, azonban a szorzó (hány főre érvényesíthető a családi kedvezmény) csökken.

A családi kedvezmény elvesztése jóval nagyobb érvágás lehet a családnak, mint az, hogy már nem kapnak családi pótlékot a nagyobb gyerek után. Hiszen a családi adó- és járulékkedvezmény a két lépcsős megduplázás után

egy gyermekre havi maximum 20 ezer forint lehet,

két gyermekre legfeljebb havonta 80 ezer forint (2*40 ezer forint),

három gyermek esetén havi maximum 198 ezer forint (3*66 ezer forint),

négy gyermeknél pedig havonta akár 264 ezer forint (4*66 ezer forint).

Tegyük fel, három gyerek van, és eddig 198 ezer forintnyi családi adó- és járulékkedvezményt érvényesíthettek a szülők. De már az egyik gyerek után júliustól nem lesznek jogosultak családi kedvezményre, a másik kettőre viszont igen. Ekkor nem 80 ezer forintot érvényesíthetnek a maradék két gyermek után, hanem 2*66 ezer forintot (132 ezer forint), amennyiben a harmadik gyerekük, akire már nem jár csaldi pótlék, még eltartott.

Fontos: ha a szülő a munkáltatóján keresztül már év közben is igénybe veszi a családi kedvezményt (vagyis érvényesítik azt a havi fizetésében, így magasabb lesz a nettója), akkor szólnia kell a munkáltatójának, ha a gyereke után már nem jogosult a kedvezményre, illetve azt is jeleznie kell, hogy eltartottként azért még figyelembe vehető-e a gyerekük.

Az eltartottsággal kapcsolatban pedig azt kell tudni, hogy ha egy diák rendszeresen dolgozik, és egymás után három hónapban többet keres, mint a minimálbér (jelenleg 322 800 forint, amit egyébként a diákmunkásnak is kötelező megadni), akkor már nem minősül eltartottnak, vagyis nem vehető figyelembe sem a családi pótlék sem a családi adókedvezmény számításnál.

Írtunk arról is, mekkora bér kell a megduplázódó családi adókedvezmény igénybevételéhez.