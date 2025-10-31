Melissa hurrikán: egy egész régiót letarolt az évszázad vihara

Az évszázad viharának nevezte a Meteorológiai Világszervezet a Melissa hurrikánt, amely az elmúlt napokban végigsöport a Karib-térség több országán is, kíméletlen pusztítást végezve. A trópusi vihar csúcspontján elérte az 5-ös kategóriát is, ami a Saffir–Simpson-féle hurrikánskálán a legmagasabb szint. Október 30-ig a Reuters értesülése szerint legkevesebb 49 ember halálát okozta a régióban, több tucatnyi embernek nyoma veszett, százezrek maradtak áram nélkül és épületek százai váltak lakhatatlanná. A Melissa emberemlékezet óta az eddigi legerősebb trópusi vihar, amely szárazföldet ért, ám a szakértők arra figyelmeztetnek, a jövőben több hasonlóra is fel kell készülnünk.

A Karib-térség után Európa felé tart a Melissa

A Melissa hurrikán október 21-én alakult ki a Karib-tengeren, Venezuelától északra, bár ekkor még csak egyszerű trópusi vihar volt. 1-es kategóriájú hurrikánná október 25-ére fejlődött, mindössze két nap leforgása alatt pedig 5-ös kategóriájúvá erősödött. A tengeren sokáig nyugati irányba, Honduras és Belize felé tartott, ám október 28-án észak felé vette az irányt, világossá vált, hogy Jamaicán fog keresztül haladni.

A szigetország déli partjait még aznap este el is érte, ekkor mintegy 295 kilométer per órás szélsebesség jellemezte, de legerősebb széllökése a 405 kilométer per órát is elérte, ami az Időkép beszámolója szerint szárazföldön világrekordnak számít. A szélsőségesen erős szél és heves esőzés a helyi hatóságok közlése szerint 19 ember életét követelték, az ország háromnegyedében áramkimaradást okoztak, és volt olyan város, ahol a házak mintegy 90 százalékának szakadt le a teteje, vagy pusztult el teljesen.

A Melissa Jamaicát elhagyva 3-as kategóriájú hurrikánná enyhült, így folytatta útját észak felé, október 29-én reggel pedig elérte Kubát is.

Az országban veszélyhelyzetet hirdettek, és mintegy 735 ezer lakost menekítettek ki a hurrikán útjában álló területekről. A hivatalos beszámolók szerint az evakuációnak köszönhetően Kubában nem voltak halálos áldozatok, annak ellenére sem, hogy az épületekben is itt óriási károkat tett a mintegy 200 kilométer per órás szél. A Kubától keletre fekvő Haiti lakói viszont már nem voltak ennyire szerencsések: bár az országon közvetlenül nem haladt át a hurrikán, annak hatásai jelentősek voltak. Az országot özönvízszerű esőzés érte, melyek következtében villámárvizek és földcsuszamlások is kialakultak, ezek nyomán legalább 30 ember vesztette életét – írja a The Guardian. A halálesetek többségét egy folyó áradása okozta az ország délnyugati részén, ez 23 életet oltott ki, köztük 10 gyermekét.

Az MTI úgy értesült, a Haitivel szomszédos Dominikai Köztársaságban a vihar csaknem 200 lakóházat rongált meg, és több mint félmillió háztartás maradt víz nélkül. Az ország több pontjáról kisebb földcsuszamlásokat is jelentettek, több autóutat eltorlaszoltak a lezuhanó faágak, 12 település pedig teljesen megközelíthetetlenné vált. A hatóságok egy halálos áldozatról is beszámoltak.

Még ugyanezen a napon éjszaka a Melissa átvágott a Bahamákon is, ahonan nem számoltak be halálos áldozatról. Ez részben szintén az előzetes kitelepítéseknek köszönhető, illetve annak is, hogy eddigre már csak 2-es–1-es kategóriájú volt a hurrikán. Az Atlanti-óceánra kiérve aztán ismét 2-es kategóriájúvá erősödött, így haladt el a Bermuda szigetcsoport mellett október 31-én a reggeli órákban.

Az előrejelzések szerint útját észak felé folytatja majd, november elsején Kanada mellett száguld el, különösen közel kerülve Új-Fundland szigetéhez, igaz, eddigre mérsékelt övi ciklonná enyhül. A Melissa ciklonként jut majd el Európába is, ahol Izland és a Feröer-szigetek környékén érheti el útja végét november 4-én.

Miért volt ennyire pusztító a Melissa hurrikán?