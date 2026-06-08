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Leváltották az országos rendőrfőkapitányt, már meg is van az utódja

Mecser Tamás
Komka Péter / MTI
Mecser Tamás, az új országos rendőrfőkapitány még Heves vármegyei rendőrfőkapitányként beszédet mond Egerben 2023. augusztus 28-án.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 08. 11:45
Mecser Tamás
Komka Péter / MTI
Mecser Tamás, az új országos rendőrfőkapitány még Heves vármegyei rendőrfőkapitányként beszédet mond Egerben 2023. augusztus 28-án.
Az új vezető megkapta az Év Rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést is.

Mecser Tamás rendőr dandártábornokot, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét bízza meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal – tájékoztatta a Belügyminisztérium az MTI-t hétfőn.

A közlés szerint a miniszterelnök – a belügyminiszter előterjesztésére – június 8-i hatállyal visszavonja Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével.

Nyomozó volt, majd jogászdiplomát szerzett

A police.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyetteseként tevékenykedett.

Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az Év Rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, 2024-ben Kazincbarcika Önkormányzata Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak.

A napokban felmentették Terdik Tamást, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét is, helyére Baricska Norbert Tamást nevezték ki.

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