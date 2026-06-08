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Sport

Két szélütés után sem adja fel, Palasicséknál folytatja a sztáredző

24.hu
2026. 06. 08. 17:18
Jaron Siewert 2027 nyarán érkezik az MT Melsungen kézilabdacsapatához.Miután Roberto Garcia Parrondo jelezte, szerződésének lejárta után topcsapatnál szeretné folytatni pályafutását, az MT Melsungen férfi kézilabdacsapata megkezdte az utódkeresést. Ráadásul sikerrel, meg már meg is állapodott Jaron Siewerttel, aki 2027 nyarán átveszi a vezetőedzői posztot.

32 éves kézilabdaedző hat éve feljuttatta az élvonalba a TUSEM Essent, majd 2023-ban Európa Ligát, 2025-ben pedig német aranyérmet nyert a Füchse Berlinnel. 31 évesen ezzel ő lett a legfiatalabb, aki edzőként az élen zárt a Bundesligában.

Az év edzőjének is megválasztott, BL-döntős szakember azonban nem maradhatott a posztján, a belső vitasorozat miatt Bob Hanning ügyvezető igazgató tavaly szeptemberben menesztette Stefan Kretzschmar sportigazgatóval együtt.

Parrondo a PSG-hez tart

Siewert most 2030 júniusának végéig szóló szerződést írt alá a Melsungennel, amely kénytelen volt lépni, jelenlegi szakvezetője, a korábban Magyarországon kézilabdázó és edzősködő Roberto Garcia Parrondo ugyanis februárban arról tájékoztatta a klubot, hogy szerződése lejárta után meg akarja tenni a következő lépést karrierjében, és egy topcsapathoz szeretne igazolni.

Miután Parrondo szerződése 2027 nyaráig szólt az MT Melsungennel, a klub keresett, és talált Siewert személyében.

„Tiszteletben tartjuk Roberto döntését, és büszkék vagyunk arra is, hogy az MT Melsungen edzője felkeltette egy topklub érdeklődését” – mondta Jesper Larsson sportigazgató.

A Sport Bild úgy tudja, a spanyol szakember a Paris Saint-Germain edzője lesz.

Siewert nagyon várja a munkát

Siewert nagy önbizalommal tekint új munkája elé.

„Hihetetlenül izgatott vagyok a kihívás miatt. Hozzá akarok járulni az új stratégia megvalósításához és alakításához. Szeretnék sikereket ünnepelni a Melsungenben, és nem akarok megállni egyetlen címnél.”

Ami kissé ijesztő lehet, hogy fiatal kora ellenére már két szélütésen túl van: 2022 augusztusa után tavaly év végén ismét sztrókot kapott.

„Jól vagyok, és alig várom, hogy végre visszatérhessek dolgozni” – mondta. Hozzátette, már a következő szezonban is segíti új klubja munkáját, egyelőre tanácsadói és játékosmegfigyelői szerepkörben.

Az MT Melsungen a 2025-26-os szezonban a 7. helyen végzett a Bundesligában, és megnyerte az Európa Ligát. A csapatban három magyar szerepelt, Palasics Kristóf és Sipos Adrián marad a következő szezonra, Bartucz László azonban a HSG Wetzlar ajánlatát fogadta el.

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