Két szélütés után sem adja fel, Palasicséknál folytatja a sztáredző

32 éves kézilabdaedző hat éve feljuttatta az élvonalba a TUSEM Essent, majd 2023-ban Európa Ligát, 2025-ben pedig német aranyérmet nyert a Füchse Berlinnel. 31 évesen ezzel ő lett a legfiatalabb, aki edzőként az élen zárt a Bundesligában.

Az év edzőjének is megválasztott, BL-döntős szakember azonban nem maradhatott a posztján, a belső vitasorozat miatt Bob Hanning ügyvezető igazgató tavaly szeptemberben menesztette Stefan Kretzschmar sportigazgatóval együtt.

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Parrondo a PSG-hez tart

Siewert most 2030 júniusának végéig szóló szerződést írt alá a Melsungennel, amely kénytelen volt lépni, jelenlegi szakvezetője, a korábban Magyarországon kézilabdázó és edzősködő Roberto Garcia Parrondo ugyanis februárban arról tájékoztatta a klubot, hogy szerződése lejárta után meg akarja tenni a következő lépést karrierjében, és egy topcsapathoz szeretne igazolni.

Miután Parrondo szerződése 2027 nyaráig szólt az MT Melsungennel, a klub keresett, és talált Siewert személyében.

„Tiszteletben tartjuk Roberto döntését, és büszkék vagyunk arra is, hogy az MT Melsungen edzője felkeltette egy topklub érdeklődését” – mondta Jesper Larsson sportigazgató.

A Sport Bild úgy tudja, a spanyol szakember a Paris Saint-Germain edzője lesz.

Siewert nagyon várja a munkát

Siewert nagy önbizalommal tekint új munkája elé.

„Hihetetlenül izgatott vagyok a kihívás miatt. Hozzá akarok járulni az új stratégia megvalósításához és alakításához. Szeretnék sikereket ünnepelni a Melsungenben, és nem akarok megállni egyetlen címnél.”

Ami kissé ijesztő lehet, hogy fiatal kora ellenére már két szélütésen túl van: 2022 augusztusa után tavaly év végén ismét sztrókot kapott.

„Jól vagyok, és alig várom, hogy végre visszatérhessek dolgozni” – mondta. Hozzátette, már a következő szezonban is segíti új klubja munkáját, egyelőre tanácsadói és játékosmegfigyelői szerepkörben.

Az MT Melsungen a 2025-26-os szezonban a 7. helyen végzett a Bundesligában, és megnyerte az Európa Ligát. A csapatban három magyar szerepelt, Palasics Kristóf és Sipos Adrián marad a következő szezonra, Bartucz László azonban a HSG Wetzlar ajánlatát fogadta el.