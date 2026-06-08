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Foci foci vb 2026

Hét órán át terroristaként hallgatták ki a vébére érkező iraki csatárt

Iraq's forward #18 Aymen Hussein celebrates scoring his team's second goal during the 2026 FIFA World Cup qualifiers final playoff football match between Iraq and Bolivia at the BBVA Stadium in Guadalupe, Nuevo Leon state, Mexico, on March 31, 2026.
Julio Cesar AGUILAR / AFP
Ajmen Husszeinnek nem kezdődött jól az amerikai kaland
24.hu
2026. 06. 08. 18:42
Iraq's forward #18 Aymen Hussein celebrates scoring his team's second goal during the 2026 FIFA World Cup qualifiers final playoff football match between Iraq and Bolivia at the BBVA Stadium in Guadalupe, Nuevo Leon state, Mexico, on March 31, 2026.
Julio Cesar AGUILAR / AFP
Ajmen Husszeinnek nem kezdődött jól az amerikai kaland
Nem akármilyen kálváriát kellett átélnie Ajmen Husszeinnek, az iraki labdarúgó-válogatott csatárának, akit az amerikai bevándorlási hivatal munkatársai letartóztattak a chicagói repülőtéren, és hétórás kihallgatás után engedtek csak szabadon.

Az irakiak állítják, az al-Karma 30 éves csatárát terroristaként hallgatták ki az Egyesült Államokba érkezése után, és csupán hét óra kihallgatás után engedték szabadon.

A 94-szeres válogatott támadó az irakiak egyik legrutinosabb játékosa, akit igazi hősként kezelnek, hiszen március 31-én ő szerezte a győztes gólt a Bolívia elleni pótselejtezőn, csapata pedig ezzel a találattal jutott ki 1986 óta először a világbajnokságra.

Az iraki sajtó azt írta, annak ellenére, hogy jól ismert és könnyen azonosítható személy, az amerikai hatóságok egy adminisztratív hiba miatt összetévesztették egy másik, azonos nevű állampolgárral.

De ő még olcsón megúszta, a válogatott fotósát, Talal Szalah-t több mint 10 órán át tartották fogva, ellenőrizték a telefonját, végül megtiltották neki a belépést az Egyesült Államokba.

Irak nagy reményekkel indul a világbajnokságon: négy napja 1-1-es döntetlent játszott Spanyolországgal, és reméli, hogy ha szerdán Venezuela ellen is győz, akkor kellő lendülettel vág neki a tornának.

A vébén sorrendben Norvégia, Franciaország és Szenegál lesz az ellenfél, azaz a továbbjutás valódi bravúr lenne.

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