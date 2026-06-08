Orbán Viktor Brüsszelbe készül, a választás óta ez lesz az első hivatalos külföldi útja

Első hivatalos külföldi útjára készül Orbán Viktor, mint exminiszterelnök – nem az Egyesült Államokba, a labdarúgó vb-re, hanem Brüsszelbe.

Ahogy az Euronews írja, a Fidesz vezejője a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek találkozójára hivatalos, amit június 17-én rendeznek a belga fővárosban. A volt kormányfő jövő szerdán csatlakozik a társasághoz, ahol ott lesz Andrej Babis cseh miniszterelnök is. A lap szerint a Patrióták ezen a találkozón egyeztetik majd az álláspontjukat, amit a másnap kezdődő uniós csúcson képviselnek majd. Utóbbi eseményre Orbán már nem hivatalos, hiszen Magyarországot az új miniszterelnök, Magyar Péter képviseli majd.

A Patrióták Európáért képviselőcsoportot Orbán alapította még 2024-ben jobboldali és szélsőjobboldali pártokkal társulva. Mára a pártcsalád az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója.