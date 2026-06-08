Indítsd a nyarat stílusosan: Érkeznek a Nyári Allee Kuponnapok!

Végre itt a jó idő, a napsütés és a megállíthatatlan nyári hangulat! Ha te is szeretnéd felfrissíteni a ruhatáradat, beszerezni a legmenőbb kiegészítőket, vagy csak meglepni magad valami igazán különlegessel, akkor van egy fantasztikus hírünk: június 11-14. között újra jönnek a kihagyhatatlan Nyári Allee Kuponnapok! Négy napon át tartó pörgés, vidámság és hatalmas akciók várnak az Allee bevásárlóközpontban, ahol rengeteg üzletben 20-50 százalék közötti kedvezményekkel csaphatsz le a kedvenceidre. Hogy a válogatás még izgalmasabb legyen, mutatunk is néhány szuper ajánlatot, amikre mindenképpen érdemes lecsapni.

Divat és cipők

Ha új szettekre vágysz, a Levi’s üzletében a második terméket 50%-os kedvezménnyel viheted haza, míg az Envy-ben minden teljes árú darabra 30%-os kupon jár. A lábbelik szerelmeseinek a Tamaris és a Skechers is 20%-os kedvezményt kínál a teljes árú termékekre, a Humanicban pedig a második, olcsóbb darabot 30% kedvezménnyel szerezheted meg.

Szépség és ragyogás

Az Apacs Ékszer elképesztő, 40%-os kedvezménnyel várja az arany-, ezüst-, nemesacél- és titánékszerek kedvelőit. Sminkfronton a Bobbi Brown tarol: legalább két termék vásárlásakor 25% kedvezményt kapsz, a kifutó termékekre pedig 50%-os árengedmény jár! Ha a természetes kozmetikumokat szereted, az Yves Rocher 30%-os, a The Body Shop pedig (legalább 2 termék esetén) 25%-os kedvezményt biztosít.

Kultúra és hobbi

Készülj fel a nyári olvasmányokra a Libri segítségével, ahol 20% kedvezmény jár a könyvekre és hangoskönyvekre! Ha kreatív kikapcsolódásra vágysz, a Kreatív Hobby 18%-os kedvezménnyel ad minden terméket.

Gasztronómia és feltöltődés

A nagy kuponozás közben garantáltan megéhezel majd. A Bamba Marha Burger Barban 10% kedvezményt kapsz mindenre, a Hummusbarban ajándék saját gyártású üdítő jár a hummustálak mellé, a Caffé Vergnano-ban pedig 10%-os kedvezménnyel frissülhetsz fel a helyben fogyasztott kávékkal.

Metallica rajongóknak

A Metallica nyolc év után visszatér Budapestre. A zenekar rekord-döntögető M72 elnevezésű világkörüli turnéjuk egyik állomása nálunk lesz, mégpedig mindjárt két koncerttel is várják a rajongókat június 11-én és 13-án. Ezen jeles alkalomhoz kapcsolódóan az Alleeba érkezik a hivatalos Metallica Pop-Up Store, ami csupán június 11-14. között lesz nyitva, hogy a rajongók számára egy exkluzív, a zenekar aktuális turnéjához kapcsolódó vásárlási élményt nyújtson. A látogatók megtalálhatják a teljes aktuális turné merchandise kollekcióját, emellett számos exkluzív és limitált kiadású terméket is.

Mindent egy helyen: Allee Club app

Felejtsd el a táska mélyén elvesző papírfecniket! A kuponnapok sztárja az ingyenes Allee Club mobilalkalmazás, amellyel a zsebedben hordhatod az összes kedvezményt. Az applikáció nemcsak a digitális kuponok azonnali elérését biztosítja, hanem igazi hűséges társként segít a tájékozódásban is: a valós idejű beltéri navigációval pillanatok alatt megtalálod a kedvenc üzleteidet, a parkolóhely-emlékeztető funkcióval pedig soha többé nem kell céltalanul bolyonganod a mélygarázsban a kocsidat keresve.

Tipp: Ha jobban szereted a kézzelfogható megoldásokat, a kedvezményes kuponokat a bevásárlóközpont kijelölt kuponnyomtató pontjain is elérheted. Ezeket a földszinten, a főbejáratoknál, valamint az első emeleten, az Október huszonharmadika utca felőli oldalon találod meg.

Életnagyságú LEGO futballcsoda és a World Cup Theme!

A kuponozás mellett egy egészen elképesztő, exkluzív élmény is várja a látogatókat a bevásárlóközpont átriumában, amiről egyszerűen nem szabad lemaradni. Az Allee LEGO üzlete egy felejthetetlen, World Cup Theme eseménynek ad otthont 2026. június június 13-14. között. A futballvilág és a kockaépítés ünnepeként a LEGO cég a FIFA-val együttműködve úgy döntött, hogy ezt a kivételes eseményt stílusosan ünnepli meg – bemutatva a hivatalos FIFA World Cup 2026 labdarúgó trófeát egy egyedi LEGO építőkészlet formájában, életnagyságban! Ez egy vissza nem térő alkalom, hogy testközelből csodálhasd meg a lenyűgöző részletességgel megalkotott ikonikus kupát, ami kicsiknek és nagyoknak egyaránt garantáltan tátva hagyja a száját.

Június 13-14, délelőtt 10:00 és 19:00 között az Allee bevásárlóközpont átriumában ezen kívül óriási LEGO mozaikfal is várja a látogatókat, ki lehet próbálni továbbá, mennyire vagy jó a kapura rúgásban, illetve megtervezheted a saját mezedet is és lesz csocsó és kvíz is.