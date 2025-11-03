mmesünökgereblyézészöldövezet
Ezért hasznos, ha nem gereblyézzük össze a lehullott leveleket

Catherine Falls Commercial / Getty Images
2025. 11. 03. 14:28
Catherine Falls Commercial / Getty Images

Az őszi lombhullás idején a téli álomra húzódó sünök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), kiemelve, hogy a kerti munkák során a lombhalmokat, rőzserakásokat csak óvatosan szabad megbolygatni.

Az MME közleménye szerint a kertek, parkok rendezése során összegereblyézett, ideiglenes levél- és rőzsehalmok ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre készülő sünök számára, amelyek téli álma akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius-fok alá csökken. Fontos, hogy ezeknek a növényi halmoknak az elszállítása az esetleg alájuk költöző sünökre gondolva történjen meg.

Az egyesült szerint még jobb lenne, ha a hullott lomb elhelyezése, komposztálása mind nagyobb részt helyben, a kertekben, parkokban történne, így biztosítva búvó- és táplálkozóhelyet a környék állatainak, köztük a sünöknek is.

A munka első lépésben jó, ha nem vasvillával kezdődik, hanem szerszámnyéllel, hosszabb erős bottal. Az alapi részen még óvatosabban, akár kézzel forgatva át a halmot, így győződve meg arról, hogy nincs-e alatta valamilyen állat. Az is segít, ha a halmok bontása átlátható rétegenként, fentről lefelé haladva történik meg. A zaj hatására összegömbölyödő sün tüskéire szúródó levéltörmelék szinte láthatatlanná teszi az állatot, ezért a halom alapi részéhez jutva nagyon figyeljünk a gömbölyded formákra.

Az összegömbölyödve megemelt állat gyakran kigurul a gallyak és levelek közül. A közlemény szerint, ha a lombhalom megbontásakor telelő sünt találunk, tegyünk vissza rá kellő vastagságú rétegben leveleket és ágakat, vagy a közelben, bokrok takarásában készítsünk növényi halmot, és ez alá tegyük vissza a sünt.

Környezetünk és az élővilág állapota meghatározza az emberiség jövőjét: a Zöldövezet rámutat a problémákra, kihívásokra és megoldásokra a klímaváltozástól az állatvédelemig, a fajok és élőhelyek állapotától az új felfedezésekig.
FIGYELMÜNK A VÁLTOZÓ BOLYGÓN
A Föld története újabb jelentős átalakulásához érkezett, az okot azonban most nem a természetben, hanem az embernél kell keresni. Hogyan járulunk hozzá a természet és a környezet átalakulásához, és miként küzdhetünk meg a változásokkal?
