Országos figyelmeztetés: viharok érkeznek szerdán

Kedden mindenhol csökken a felhőzet, hazánk nagy részén napos, száraz időre számíthatunk, a Kiderül.hu előrejelzése szerint keleten fordulhat elő zápor, egy-egy zivatar. A szél néhol megélénkülhet, délután 23-29 fok közötti csúcshőmérsékletekre készülhetünk. Szerdán aztán nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, és egyre többfelé valószínű csapadék: a záporok, zivatarok mellett a Dunántúl egy részén tartós, jelentős mennyiségű eső is. Jelen állás szerint a viharok az egész országot érintik, a Hungaromet

hazánk teljes területére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a zivatarok, több délnyugati és középső megyére felhőszakadás miatt.

Zivatar esetén elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat, míg felhőszakadásnál az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. A szél a viharoktól függetlenül is nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérsékleti minimum 10-17, a maximum a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok között alakul.

