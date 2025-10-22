Először találtak Izlandon szúnyogokat

Először bukkantak szúnyogra a természetben Izlandon – írja az AFP. Matthias Alfredsson, az Izlandi Természettudományi Intézet munkatársa három, hazánkban is előforduló gyűrűs szúnyogot fogott be Reykjavíktól nagyjából 30 kilométerre északra, az egyedek közül kettő nőstény, egy pedig hím volt.

Alfredsson szerint mindegyik rovart lepkék odavonzására használt csapdákban találták meg.

Az Antarktisz mellett Izland azon kevés régiók egyike a Földön, ahol eddig nem létezett szúnyogpopuláció.

„Ez a szúnyogok előfordulásának első feljegyzése Izland természetes környezetében” – húzta alá a kutató. Mint hozzátette, eddig mindössze egy sarkvidéki szúnyog került elő az országban, azt viszont Keflavik repterén egy gépen gyűjtötték be.

A rovarok feltételezhetően nem sokkal korábban érkeztek meg az országba hajón vagy konténerekben. Tavasszal további megfigyelésre lesz szükség, hogy kiderüljön, szaporodnak-e.

A klímaváltozás Izlandot sem kíméli: az átlaghőmérséklet emelkedik, a nyár hosszabb, a tél pedig enyhébb egyre lesz, ami kedvez a szúnyogoknak. Alfredsson szerint ugyanakkor nem valószínű, hogy az éghajlati átalakulás áll a mostani felfedezés hátterében.

A gyűrűs szúnyogok jól alkalmazkodtak a hidegebb környezethez, képesek ellenállni a hosszú, zord télnek. Mivel sokféle élőhelyen szaporodnak, akár Izlandon is elboldogulhatnak.