Ez a világ legnagyobb ragadozója

Art Wolfe / Getty Images
24.hu
2025. 09. 15. 10:05
Art Wolfe / Getty Images

Ha az embert megkérdezik, melyik a ragadozók rendjének (Carnivora) legnagyobb képviselője, a többség valószínűleg valamelyik nagymacskára vagy medvére gondol. Valójában azonban a fókák között kell keresni a rekordert – írja az IFLScience.

A ragadozó szó biológiai értelemben olyan állatot jelöl, amely más élőlényeket, jellemzően egyéb állatokat ejt el, taxonómiai szempontból viszont a ragadozók az emlősök egyik rendjét alkotják, ide tartoznak a macska- és kutyaalkatúak a maguk családjaival. Jellegzetességük a tépőfog, amely a hús aprítását szolgálja, de akadnak köztük növényevők is, például a vörös macskamedve.

Ha biológiai értelemben nézzük, a világ legnagyobb ragadozója a krilleket fogyasztó kék bálna,

rendszertani értelemben viszont a győztes a déli elefántfóka.

Ennél a fajnál a tehenek tömege „csak” 900 kilogramm, a bikák viszont 3600 kilogrammosra is megnőhetnek, a csúcstartó példány egészen pontosan 4000 kilogrammos és 6,85 méter hosszú volt.

Az extrém tömeg nem veszélytelen, a déli elefántfókák esetenként az embereknek is kárt okozhatnak, noha táplálékukat halak és lábasfejűek jelentik. Testükkel akár saját borjaikat is agyonnyomhatják, a fajnál meglehetősen magas a fiatal egyedek mortalitása.

Méretük ellenére az egyedek meglehetősen gyorsan tudnak mozogni, igaz, csak rövid távon. A hímek óriási testüknek és éles fogaiknak köszönhetően igen látványos, ám annál véresebb küzdelmeket folytatnak.

