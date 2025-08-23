zöldövezetglaucus atlanticuskék sárkánytengeri fecske
Veszélyes állatfaj miatt kellett lezárni spanyolországi strandokat

2025. 08. 23. 18:22
EyeEm Mobile GmbH / Getty Images

Ideiglenesen le kellett zárni egy népszerű délkelet-spanyolországi strandszakaszt, miután veszélyes tengeri állatok bukkantak fel a környéken – írja a New York Post. A kék sárkányként és tengeri fecskeként ismert Glaucus atlanticus faj egyedei mérgezőek.

Az úszási tilalmat Guardamar del Segura településen rendelték el, a helyi rendőrség szerint erre a lakosság védelme miatt volt szükség.

Gyönyörű megjelenése ellenére a kék sárkány egy potenciálisan halálos tengeri csiga. A mindössze 3–4 centiméter hosszú állat ritkán fordul elő a régióban, ehelyett főként Atlanti-, a Csendes- és az Indiai-óceán trópusi és mérsékelt vizeiben lehet találkozni vele. Elképzelhető, hogy a klímaváltozás miatt a terület idővel alkalmasabbá válik számára.

A tengeri fecske különféle mérgező zsákmányokkal táplálkozik, a prédák csípősejtjeit pedig saját szöveteiben hasznosítja.

Ennek következtében mérgezőbb, mint zsákmányai,

csípése komoly fájdalmat, hányingert, hányást, bőrirritációt és akut allergiás reakciókat okozhat. Bár halálos esetet még nem jegyeztek fel, amennyiben valaki érzékeny a mérgére, az súlyos állapotba kerülhet.

José Luis Sáez polgármester szerint megelőző eszközöket telepítettek ki a partvonal megfigyelése érdekében. A szakértők esetleges csípés esetén sósvizes öblítést javasolnak, ha pedig bőrirritáció lép fel, érdemes orvoshoz fordulni.

A kellemes partjairól ismert Guardamar del Segura minden évben több ezer turistát vonz. A strandok hirtelen bezárása épp a nyári szezon csúcspontján történt.

