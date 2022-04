Alkoholt fogyasztó majmokat figyeltek meg

Egy új tanulmányban Christina Campbell, a Northridge-i Kaliforniai Állami Egyetem munkatársa és kollégái a Geoffroy-pókmajmok erjedt gyümölcsök iránti vonzalmát vizsgálják – írja a ScienceAlert. A szakértők szerint az eredmények annak megértésében is segíthetnek, hogy az emberek miért kedvelik annyira az alkoholt.

A kutatók panamai állatokat megfigyelve felismerték, hogy a majmok rendszeresen fogyasztanak alacsony etanoltartalmú gyümölcsöket. Két példány esetében vizeletelemzést is folytattak, ez olyan bonmlástermékeket mutatott ki, amelyek alapján az alkohol nemcsak áthalad az állatok szervezetén, hanem meg is emésztik, és valahogy hasznosítják is azt.

Most először sikerült minden kétséget kizáróan igazolnunk, hogy a vadon élő főemlősök emberi beavatkozás nélkül fogyasztanak etanoltartalmú gyümölcsöt

– mondta Campbell. A szakértő hozzátette, további elemzésekre lesz szükség, de úgy tűnik, hogy van valóságalapja a részeg majom elméletének.

A hipotézist 2000-ben fogalmazta meg Robert Dudley, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem biológusa és a csapat tagja. E szerint a főemlősök etanol iránti vonzalma evolúciós előny, amely lehetővé tette, hogy őseink a többi állat előtt hozzáférjenek a legérettebb, legtöbb energiát adó gyümölcsökhöz. Az etanolt fajunk is kedveli, napjainkra azonban az alkohol szeretete veszélyessé vált, hiszen már nem jelent táplálkozási előnyt.

A megfigyelt Geoffroy-pókmajmok által elfogyasztott gyümölcsök alkoholtartalma alacsony, 1-2 százalékos. Dudley szerint az állatok számára az erjedt táplálék plusz energiát és talán antimikrobiális hatásokat jelent, a majmok ugyanakkor nem részegednek le.