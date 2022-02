Összefüggés van a magas vérnyomás és a szexuális zaklatás között a nőknél

Azok a nők, akik szexuális zaklatást élnek át életük során – akár szexuális erőszakról, akár munkahelyi zaklatásról van szó – később nagyobb eséllyel szenvednek magas vérnyomástól, olvasható az EurekAlerten megjelent sajtóközleményben. Harvardi kutatók hét éven keresztül vizsgálták a szexuális zaklatás áldozatait, és még ennyi idő után is látszott az összefüggés.

A Journal of the American Heart Association szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a szexuális zaklatás meglehetősen gyakori, a résztvevők több mint 20 százaléka átélte. Az eredmények azt mutatták, hogy azoknál a nőknél volt a legmagasabb a magas vérnyomás kockázata, akik szexuális erőszakról és munkahelyi zaklatásról is beszámoltak, ami arra utal, hogy

a többszörös szexuális zaklatásnak való kitettség súlyosbítja a nők szív- és érrendszeri problémáit.

A 115 ezer fős mintáról induló kutatásban azt vizsgálták, hogy a szexuális erőszak hogyan hat a vérnyomás változására, méghozzá úgy, hogy figyelembe vették a más típusú traumáknak való kitettség esetleges hatásait. A résztvevőknek arról kellett beszámolniuk, hogy érte-e már őket verbális vagy testi zaklatás, illetve voltak-e áldozatai nem kívánt szexuális aktusnak. Beszámoltak más, őket ért traumákról is, például balesetről, katasztrófáról vagy egy szeretett személy váratlan haláláról. A kutatók kizárták azokat az alanyokat, akiknek már eleve magas volt a vérnyomásuk, vagy korábban kardiovaszkuláris betegségben szenvedtek. Ez a 115 ezer fős mintát 33 127 főre csökkentette.

Kapcsolódó Elváltozásokat okozhat a nők agyában a szexuális erőszak Évtizedek múlva is jelentkezhetnek a trauma miatti kognitív problémák.

A 33 127 nő 23 százaléka élt már át valamilyen szexuális zaklatást, 12 százalék pedig munkahelyi zaklatást. 6 százalékuk mindkettőt átélte már élete során. A résztvevők 21 százaléka jelentett magas vérnyomást a kutatás 7 éve alatt.

Azokhoz a nőkhöz képest, akik soha nem éltek át semmilyen traumát, azok a nők, akik életük során szexuális zaklatás áldozatai voltak, nagyobb valószínűséggel szenvedtek magas vérnyomástól, csakúgy, mint a munkahelyi szexuális zaklatáson átesett nők. Azoknál a nőknél volt a legmagasabb a magas vérnyomás kialakulásának kockázata, akik szexuális erőszakot és zaklatást is átéltek. Ezek az összefüggések még azután is fennmaradtak, hogy a kutatók különféle egészségügyi problémákat is figyelembe vettek. Az elemzések során a kutatók azt találták, hogy a nem szexuális traumás élmények és a magas vérnyomás közötti összefüggések nem ilyen erősek.

A kutatók megjegyezték, hogy az élethosszig tartó szexuális erőszakhoz kapcsolódó magas vérnyomás kockázata hasonló nagyságrendű, mint az olyan más tényezőkkel való összefüggések, amelyekre nagyobb figyelmet fordítottak korábban kutatások. Ilyen például a gyermek- vagy serdülőkori szexuális zaklatás, az alvás időtartama és minősége, valamint a környezeti szennyezőanyagoknak való kitettség.