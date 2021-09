Elváltozásokat okozhat a nők agyában a szexuális erőszak

Korábbi kutatásokban is bebizonyosodott, hogy az olyan traumatikus élmények, mint amilyen a szexuális erőszak elszenvedése is, összekapcsolhatók a nők későbbi rossz mentális állapotával és keringési egészségével. Egy friss kutatás most olyan acerebrovaszkuláris kockázati faktorokkal is összefüggésbe hozta őket, amelyek a demencia, a stroke és más agyi rendellenességek előfutárai lehetnek – írja az EurekAlerten megjelent sajtóközlemény.

Az Észak-Amerikai Menopauza Közösség (North American Menopause Society, NAMS) közleménye szerint máig nagyon kevés kutatás foglalkozik a traumatikus események (ezúttal a szexuális erőszak) és az agyi kisérbetegségek kapcsolatával. A Pittsburghi Egyetem kutatása most azt figyelte meg, hogyan függ össze a szexuális erőszak és a fehérállományi hiperintenzitások, amelyek az agyi kisérbetegségek jelzői lehetnek.

Ezek a hiperintenzitások évtizedekkel előre figyelmeztethetnek például demenciára vagy stroke-ra is.

A kutatáshoz majdnem 150 középkorú nőt vizsgáltak meg, akik 68 százaléka nyilatkozta, hogy átesett valamilyen traumán korábban. Ez a trauma leggyakrabban szexuális erőszak volt. A kutatás során a szakértők megállapították, hogy ezeknél a nőknél sokkal nagyobb arányban jelentkezett fehérállományi hiperintenzitás, mint azoknál, akik nem éltek át traumát. Még a különböző traumatikus élmények között is a szexuális erőszak volt az, ami a leginkább összefüggött a hiperintenzitások növekedésével. A kapcsolat akkor is megmaradt, ha a kutatók igazították az eredményeket depresszióra és poszttraumás stressz szindrómára.

Dr. Rebecca Thurston, a kutatás vezető szerzője elmondta, hogy az eredményeik óriási lépést jelenthetnek egy újabb, demenciát és stroke-ot érintő kockázati faktor azonosításában a nők esetében. A kutatók azt is megjegyezték, hogy az amerikai statisztikák szerint a nők egyharmada élt már át szexuális traumát, így az eredmények különösen fontosak lehetnek az egészségügyi szakemberek számára, hiszen mind a demencia, mind a stroke időérzékeny betegség, és minél előbb ismerik fel, annál inkább kezelhető.