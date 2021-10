2030-ra még mindig az emberek harmada szennyező fosszilisokkal fog főzni

Egy friss kutatás szerint 2030-ban még mindig legalább háromból egy ember használ majd fosszilis energiahordozókat főzéshez, ami egyébként az egyik legnagyobb kibocsátásért felelős mindennapi tevékenység – olvasható az EurekAlerten megjelent sajtóközleményben. Az Exeteri Egyetem szerint nagyobb lesz a probléma Szubszaharai Afrikában, itt az arány ötből négy marad.

A fosszilisokkal jellemzően a szegényebb régiókban főznek, és ez két súlyos problémát is jelent: az egyik az, hogy az ilyen tevékenység a környeztet is nagyon szennyezi (a lakossági, főzésre felhasznált fekete szén becslések szerint az antropogén globális szénkibocsátás 25%-át teszi ki), a másik pedig az, hogy a beltéri légszennyezéssel az egészséget is súlyosan károsítja.

Az eredmények azt mutatják, hogy 2030-ra még mindig nagyjából hárommilliárd ember fog ilyen fosszilis energiahordozókat, például fát és szenet használni főzésre.

Bár az 1990-es évek óta folyamatosan csökken azok száma, akik fával vagy szénnel működő tűzhelyet használnak, a trend már most stagnálást mutat. Vidéki területeken jelenleg tízből hat ember főz ilyen biomasszával.

A kutatásból kiderült, hogy a szennyező tüzelőanyagokat használó emberek abszolút száma alig tért el 3 milliárdtól az elmúlt 3 évtizedben. Az előrejelzések szerint 2030-ra 2,7 milliárd ember fog főként ilyen fosszilisokra támaszkodni. A Szubszaharai Afrikában a következő 5 évben egymilliárd fölé fog emelkedni azok száma, akik fosszilis energiahordozókkal főznek.

A Nature Communications tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a világ vezetőinek kellene erélyesebben fellépniük azért, hogy ez az egyenlőtlenség felszámolódjon.