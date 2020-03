Régi tévhitet cáfoltak az elektromos autókról

Többször körbejárták már a médiát az olyan hírek, hogy az elektromos autók tulajdonképpen nem is olyan környezetbarát járművek, mint amilyennek elsőre tűnnek – az előállításuk is környezetszennyező, arról nem is beszélve, hogy olyan árammal működnek, ami nem a legtisztább forrásokból érkezik. Egy friss nemzetközi kutatás azonban most ezt megcáfolta, és kijelentette, hogy csak néhány országban nem járnak jobban az emberek az elektromos autókkal.

Az Exeteri, Nijmegeni és Cambridge-i Egyetem kutatói arra az eredményre jutottak, hogy

az emberek 95 százalékának az elektromos autó a környezettudatosabb választás,

még akkor is, ha egyébként legyártani nem túl környezetbarát. Ez alól csak olyan országok kivételek, mint amilyen Lengyelország is, itt ugyanis még mindig a fosszilis energiahordozók égetéséből származik a legtöbb áram – írja a BBC.

A szakértők szerint a teljes élettartamra vonatkozó károsanyag-kibocsátás az olyan országokban, mint Svédország vagy Franciaország (ahol az áram nagy része megújulókból és / vagy atomból jön), 70 százalékkal alacsonyabb az elektromos autóknál, mint a benzineseknél. Az Egyesült Királyság energiamixéhez mérve ez például 30 százalékos csökkenést jelent. A kutatók azt is megjegyezték, hogy ezek a számok javulni fognak, ahogy egyre több ország áll át a megújuló energiahordozókra.

A kutatók úgy becsülték, hogy 2050 minden második autó elektromos lehet az utakon. Ez évente 1,5 gigatonnával kevesebb széndioxid-kibocsátást jelentene – ez annyi, mint Oroszország jelenlegi éves kibocsátása.

A Nature Sustainability tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint szinte minden ország esetében emissziócsökkenésről lenne szó, még akkor is, ha a legrosszabb eshetőségeket vesszük figyelembe. Az pedig, hogy melyik országban mennyit segítenének az elektromos autók, azon múlik, hogy milyen gyorsan állnak át a megújuló és kibocsátásmentes energiahordozókra.