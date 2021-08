Ismeretlen állatfajt figyeltek meg az óceán mélyén

Egy karmazsinvörös, korábban nem látott medúzafajt örökítettek meg az óceánban, a Rhode Island-i Newport közelében – írja az IFLScience. Az amerikai Nemzeti Óceán‑ és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) csapata közel 700 méteres mélységben azonosította az állatot július 28-án, a North Atlantic Stepping Stones expedíció keretében. A kutatók 25-ször hajtottak végre merülést, az élőlényt a 20. alkalommal figyelték meg. A potenciális új faj egyelőre nem kapott nevet.

A szakértők egyéb állatokat, köztük más csalánozókat, bordásmedúzákat, rákokat és sugarasúszójú halakat is megfigyeltek.

Quinn Girasek, a NOAA munkatársa szerint számos ismeretlen családot és lehetséges új fajt észleltek.

A vörös medúza valószínűleg a Poralia nembe tartozik, amelynek jelenleg egyetlen ismert tagja van, a Poralia rufescens. Ez az állat a világ több pontján is előfordul, de a Karib-térségben a leggyakoribb.

Mivel a most megörökített medúzának több csápja van, mint a Poralia rufescensnek, a kutatók azt feltételezik, hogy egy új fajt találtak. Az állat felső részén olyan mérgező kinövések, úgynevezett nematociszták is láthatóak, melyek a védekezés mellett a préda elejtését is segíthetik.