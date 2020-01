Kannibálokkal találkozhatott Kolumbusz

1492-ben Kolumbusz Kristóf elérte a Karibi-térséget, és utazásairól feljegyzéseket is vezetett – olyanokat, amelyek hitelességét később gyakran megcáfolták, olyan értelemben, hogy minden igaz-e, amit az utazó lejegyzett. Ezek egyike a karibi kannibálokról szóló történet volt, akikkel Kolumbusz az útja során találkozott, és

akik nőket raboltak el, az ellenségeiket pedig megették.

Egy friss kutatás most bebizonyíthatja azonban, hogy Kolumbusz tényleg találkozott ilyen kannibálokkal.

Kolumbusznak az egyik észak-karibi sziget, a Guanahani lakói számoltak be arról, hogy rendszeresen rettegésben tartják őket egy idegen népcsoport tagjai – írja az IFL Science. Az Észak-Karolina Állami Egyetem és a Floridai Egyetem kutatói 100 koponyát vizsgáltak meg a különböző arci jellegzetességekre koncentrálva, és kiderítették, hogy a karibok, akikről azt hitték, ebben az időszakban nem jártak az észak-karibi térségben, mégis arra portyáztak, és róluk úgy tudjuk, kannibálok is voltak.

William Keegan, a Floridai Természettudományi Múzeum kurátora, aki részt vett a kutatásban, az IFL Science-nak elmondta, hogy évekig próbálta bizonyítani Kolumbusz tévedését, és most be kell ismernie, hogy mégis találkozhatott a kannibál karibokkal.

Érdemes megjegyezni, hogy bizonyíték nincs arról, hogy a karibok valóban kannibálok lettek volna, könnyen lehet, hogy a népcsoport csak akkor alkalmazott ilyesmit, ha meg akarta rémíteni az ellenségeit. Ezek a pletykák és a korabeli leírások azonban befolyásolták a spanyol hódítók véleményét a Karib-térség embereiről, és hozzájárultak, hogy minden itt élőt vadembernek és kannibálnak tartsanak.