Ez lehet a jégbe fagyott, ősi kölyök titka

Több szempontból is szenzációs felfedezésről számolt be egy svéd kutatóintézet, Szibéria jegéből egy szinte teljes épségben konzerválódott kutyakölyök került elő tavaly nyáron. A vizsgálatok első eredménye azonban csak a napokban jelent meg, miszerint a tetem 18 ezer éves. Ez a háziasítás annyira korai időszaka, hogy még DNS-vizsgálatokkal sem sikerült megállapítani, hogy valóban kutyáról, avagy farkasról van e szó, ezért egyelőre elnevezése is e bizonytalanságot tükrözi: dogor. Elmés összetétel a „dog or…”, azaz „kutya vagy…” dilemmából.

Ha kutya, akkor a kutatók szerint ez az ember legjobb barátjának legkorábbi ismert felbukkanása.

A kölyök teste fantasztikus épségben maradt meg, kis túlzással mintha csak aludna – laikusként nehéz elképzelni, hogy a modern tudomány egy ilyen ragyogó leletről nem tudja egyértelműen megállapítani, mely fajhoz tartozik. A válasz nyilván abban rejtőzik, hogy a farkas kutyává válása nem egyik napról a másikra történt, a folyamat ráadásul még ma is oda-vissza működik. Kutyáink történetéről, a farkastól való megkülönböztetéséről Dr. Kubinyi Enikő etológust, az ELTE Etológia Tanszékének tudományos főmunkatársát kérdeztük.

Kezdjük a közismert ténnyel, miszerint a kutya a szürke farkas leszármazottja, háziasított „formája”. De ez nem ilyen egyszerű.

Nyáron egy kifejlett farkas 40 centi hosszú, szőrös feje is előkerült a fagyott szibériai talajból, az óriási fej alapján az állat két méter hosszú lehetett, sokkal nagyobb, mint a mai farkasok. De Szibériában olyan 50 ezer farkasállkapcsot is találtak, ami genetikailag közelebb áll a mai kutyákhoz, mint a farkasokhoz.

Mivel a farkasok és a kutyák is akár több ezer kilométert megtesznek életükben és szaporodhatnak egymással, nagyon nehéz rekonstruálni, hogy a két fejlődési vonal mikor és hol kezdett szétválni. Érdemes ezt aszerint áttekinteni, ahogy a tudományos álláspont is alakult az elmúlt évtizedekben – tekintve, hogy a korábbi tudás is szervesen beépült az új technikákkal szerzett információk közé.

