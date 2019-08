Már az anyaméhben kezdődhetnek a viselkedési problémák

Most először készült kutatás arról, hogyan befolyásolja mindkét szülő hangulata a gyerekvárás alatt a gyerek fejlődését. A Cambridge-i, Birminghami, New York-i és Leideni Egyetemek kutatóiból összeállt csoport kivételesen nem csak az anyai stresszt, vagy attól függetlenül az apait vizsgálta, hanem a kettőt együtt, ami nagyon fontos, hiszen a két szülő viselkedése együtt alakítja a gyerek személyiségét még az első néhány évben is – olvasható egy sajtóközleményben.

A Development & Psychopathology tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint 438 első gyereküket váró anyát és apát kérdeztek ki a kutatók arról, hogy hogyan érzik magukat lelkileg és mentálisan, majd újra visszanéztek hozzájuk, amikor a gyerekek 4, 14 és 24 hónaposak voltak. Hamar kiderült, hogy erős kapocs van az anya mentális állapota és a gyerekek fejlődése között, még a huszonnegyedik hónapnál is: azok az anyák, akik több stresszt, depressziót éltek át terhesség közben, nagyobb eséllyel adtak életet olyan gyereknek, amelynek viselkedési problémái lettek.

A kutatás során az is kiderült, hogy érzelmi problémái lettek azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei a terhesség alatt párkapcsolati problémákkal küzdöttek. Ezek a gyerekek sokkal ragaszkodóbbak, sírósabbak és boldogtalanabbak voltak azoknál, akiknek a szülők problémák nélkül átvészelték a kilenc hónapot.

A kutatás rávilágít arra, hogy fontos lehet segítséget nyújtani a várandós pároknak a terhesség alatt és után is, mivel a stressz komoly problémákat okozhat a későbbiekben. A kutatók elismerik, hogy genetikai tulajdonságok is befolyásolhatják az eredményeket, de a kapocs még így is egyértelmű: ha a szülőknek mentális problémáik vannak a terhesség alatt, a gyereknek viselkedési gondjai akadnak majd később.