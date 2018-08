Valóban szörnyek garázdálkodnak a Bermuda-háromszögben

A szörnyeteghullámok mérete több mint kétséges, és három vihar sem csaphat össze egymással a tengeren. Vannak viszont „szörnyek”, amelyek repülőket és hajókat pusztíthatnak egyszerre, mutatunk róluk képet.

Agyunk racionális fele tisztában van vele, hogy jeti, Loch Ness-i szörny nem létezik, Stonehenge kövei nem UFO-knak szóló jelzések és a piramisokat is emberek építették. Sőt, a Bermuda-háromszögben sem történik több repülő- és hajóbaleset, mint máshol. A rejtélyek mégis tartják magukat, időről-időre új megoldások bukkannak fel.

Legutóbb például „brit tudósok” álltak elő azzal, hogy a Miami-Puerto Rico-Bermuda közti 700 ezer négyzetkilométeres területen három irányból érkező viharok generálnak 30 méteres úgynevezett szörnyhullámokat. Ezek okozzák számos hajó tisztázatlan hátterű eltűnését. A repülőgépeket logikusan nem képesek lemosni az égről, márpedig az ördög háromszögének is nevezett Bermuda-háromszög hajók és repülőgépek temetője.

Költői túlzás és lehetetlen

Harminc méteres hullámok legfeljebb szökőár esetén, partközelben képzelhető el. Nyílt tengeren még a legkeményebb hurrikánok is legfeljebb 10-15 méteres hullámokat korbácsolnak

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

A másik, hogy három vihar egy időben nem érkezhet három különböző irányból, ez egyszerűen légkörfizikai képtelenség. Ha elméleti szinten azt mondjuk, mégis megtörténhet, akkor sem erősítenék, hanem épp ellenkezőleg: kioltanák egymást. Magyarán a brit tudósok eredménye igencsak költői túlzásnak tűnik.

És még irodalmi méretű hullámok sem magyarázzák meg több száz avagy több ezer méter magasan közlekedő repülők vesztét. Mi lehet akkor a Bermuda-háromszöget övező legendák alapja? Hagyjuk most az ősi tengerészlegendákat és egyes írók élénk fantáziáját, van sokkal tudományosabb magyarázat is.

Másféle szörnyekről van szó

Ehhez először is érdemes felidézni, hogy a pokoli háromszög számlájára írt balesetek többsége nem is szigorúan azon a bizonyos 700 ezer négyzetkilométeren történt, ezért a „háromszög” eloszlásáról több elképzelés is létezik:

Most pedig vessük össze az amerikai Nemzeti Éghajlati Adatközpont ábrájával, amelyen az elmúlt 150 év hurrikánjainak nyomvonalát látjuk. A piros háromszög nagyjából a klasszikusan Bermuda-háromszögként ismert területet fedi:

Nem túlzás azt mondani, hogy a Bermuda-háromszög és a környező területek a Föld legnagyobb viharainak, trópusi ciklonoknak és hurrikánoknak leginkább kitett térség

– emeli ki Molnár László.

Nem keltenek ugyan 30 méteres hullámokat, de bármilyen hajót képesek a tenger fenekére küldeni, 10-12 kilométeres magasságukkal pedig az utasszállítókat is lekapják az égből. Nyilván nem azt akarjuk mondani, hogy a rejtélyes eltűnések mögött minden egyes esetben viharokat kell látnunk, de a legendák alapját az időjárásban érdemes keresni. Más esetben is szinte mindig ott a magyarázat, ismét ajánljuk fent idézett cikkünket.

