Ezt az úszó koalát imádja most az internet

Rendkívül aranyos állat a koala, de valljuk be, nem tűnik túl életrevalónak. Úszni viszont remekül tud, és azt is cukin csinálja a maga kicsit béna, komótos, ráérős módján.

Joe Wade és Jasmyn Geerssen 2016-ban indult kajaktúrára a dél-ausztráliai Kenguru-szigeten, ott találkoztak a vízi útra készülő koalával. A videót most töltötték fel a Facebookra, ahol hamar zajos sikert aratott:

Nyilvánvalóan a legtöbb állat ösztönösen képes úszni, ha rá van kényszerítve, ám ezekről az erszényesekről nehéz elképzelni. Napi 18 órát szunyókálnak a lombok között, idejük fennmaradó részét pedig falatozással töltik. Nehezen emészthető, tápanyagokban nagyon szegény étrendjük miatt soha nincsenek felpörögve.

Vízbe fulladt koalákról azonban rendszeresen érkeznek hírek, a kis úszóbajnok ezért is villanyozta fel annyira még az ausztrálokat is. Csakhogy a fulladásos esetek soha nem természetes vizekben, hanem külvárosi medencékben történnek – hívja fel a figyelmet az IFLScience. Az állatok egyszerűen nem tudnak kimászni belőlük, ebből is látszik nem az eszük miatt szeretjük őket.

Ám a természetes vizek ilyen csapdát nem rejtenek, ezért ha rá van kényszerítve, a koala bizony nekivág az útnak. Mostanában pedig egyre inkább az életük múlik mobilitásukon, hiszen a táplálékul szolgáló eukaliptusz erdők nagy mértékben visszaszorultak.

Sőt, a fakitermelés, a települések terjeszkedése és az utak egyre kisebb részre szabdalják élőhelyeiket. Ha boldogulni akarnak medencékkel, kutyákkal teli külvárosokon, életveszélyes közutakon és folyókon kell magukat átverekedniük.

(Kiemelt kép: Joe Wade és Jasmyn Geerssen/Facebook)