A NASA marsjárója sok „pikkelyre” bukkant

A Curiosity marsjáró olyan sokszögekről készített felvételeket, amelyek óriási, megkövesedett hüllőpikkelyekre hasonlítanak – írja a Live Sceince. Bár a tudósok már korábban is láttak hasonló alakzatokat, még soha nem láttak ennyit egy helyen.

A NASA április 14-én tett közzé két fekete-fehér fotót a „pikkelyekről”. A szikláknak a szokatlan alakja és szoros közelségük egymáshoz krokodil pikkelyekre vagy sárkány pikkelyekre hasonlítanak. Jelenleg nem világos, hogy a pikkelyszerű sziklák közül hányat fényképeztek le, illetve mekkora méretűek, de a NASA április 10-i blogbejegyzése szerint több méteren keresztül húzódtak a talajon.

A kutatókat azonban nem az lepte meg, hogy sok oldalú sziklákat, vagyis poligonokat láttak, hanem az, hogy mekkora számban fordultak elő egy helyen. Hasonló alakú sokszögeket észleltek már korábban is a Marson, különböző méretekben. A korábbi esetekben ezeket az alakzatokat gyakran a nedves sár kiszáradásához vagy a Mars felszíne alatt mozgó jégkristályokhoz kötötték, azonban azt még nem lehet megmondani, hogy a legújabb alakzatok hogyan keletkeztek.

A Curiosity marsjáró rengeteg képet és kémiai adatot gyűjtött, amelyek segítenek majd megkülönböztetni a poligonok kialakulásainak okait

– mondta Abigail Fraeman, a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) planetáris kutatója. A 2012-es Marsra szállása óta, a rover számos más, gyanúsan állatszerű tárgyat is lefényképezett, köztük egy meglepően élethű, korallszerű sziklaalakzatot.

A NASA másik marsjárója, a Perseverance is számos furcsa alakzatot észlelt 2021-es leszállása óta, köztük egy szoborszerű „teknőst”, amely úgy néz ki, mintha éppen a páncéljából dugná ki a fejét. A Mars körül keringő űreszközök pedig további szokatlan formákat fedeztek fel, például egy „pillangó” alakú krátert és egy marsi „kutyát”, amely a bolygó északi sarka alatt található.

Az állatokkal kapcsolatos asszociációknak a többségét a „pareidolia” néven ismert jelenség okozza, amely során az emberi agy véletlenszerű képekben vagy mintákban ismerős alakzatokat lát vagy hall.