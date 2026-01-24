Komoly újításra készül a Samsung az új csúcsmobiljánál

Olyan új üveg kerülhet a február végén várható Sasmung Galaxy S26 Ultra okostelefonra, amire korábban még nem volt példa – írja a Mobilaréna.

Még jobb üveg, még jobb képernyő?

A cikk emlékeztet rá, hogy már a 2025 elején piacra dobott Galaxy S25 Ultra is olyan kerámiaüveggel (Corning Gorilla Armor 2) került forgalomba, amivel azóta sem lehetett találkozni egyetlen más mobilon sem, és a bennfentesek értesülései szerint a dél-koreaiak idei Ultra modellje már a továbbfejlesztett változattal fog piacra kerülni.

Amennyiben hinni lehet az internetre kikerült információknak, akkor az új Gorilla Armor több területen is rá fog licitálni a Galaxy S25 Ultra modellnél használt változatra.

Az egyik legígéretesebb újdonság, hogy a telefon olyan hardverszintű, szoftveresen vezérelhető privát betekintésvédelemi módot kap, mikor bizonyos szögből már nem látható a képernyő tartalma, amit eddig csak speciális privát fóliákkal lehetett elérni.

Érkezik továbbá a továbbfejlesztett fényvisszaverő réteg, aminek hála a természetes és mesterséges fény a korábbiaknál is kevésbé verődik vissza, tehát még kevesebb eséllyel fordul majd elő, hogy nem tudjuk rendesen olvasni a képernyőt, mert visszacsillan rajta egy lámpa fénye.

A Gorilla Armor új üvegösszetételre vált, ami tovább növeli a karcálló képességet.

Végezetül olyan CoE (Color Filter on Encapsulation) réteg kerülhet a képernyőre, amely a korábbiaknál vékonyabbá és energiatakarékosabbá teszi a kijelzőt.

Hogy ebből mennyi az igazság, az hamarosan ki fog derülni, hiszen a jelenleg elérhető információk szerint a Samsung február végén fogja lerántani a leplet a Galaxy S26 termékcsalád tagjairól, köztük a legerősebb Ultra modellről is.

