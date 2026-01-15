Mutatjuk, mennyibe kerülnek itthon a Xiaomi új, pénztárcabarát Redmi Note 15 okostelefonjai

Bár a Xiaomi Kínában már tavaly bemutatta a Redmi Note 15-sorozat tagjait, Európában – így hazánkban is – január 22-én indul az értékesítés, és a gyártó magyarországi képviseletének köszönhetően már nemcsak azt tudjuk, hogy mely készülékek kerülnek itthon forgalomba, de azt is, hogy a megjelenéskor mennyit kell értük fizetni.

Mennyibe kerülnek a Redmi Note 15 telefonok?

A Xiaomi úgy döntött, hogy a meglehetősen népes Redmi Note 15 készülékcsaládból öt különböző modellt tesz elérhetővé hazánkban, konkrétan az alábbi modelleket:

Redmi Note 15 (4G) : ez az egyetlen modell, ami két kiszerelésben lesz elérhető itthon, a 6/128 gigabájtos verzió ára 89 990 forint, míg a 8/256 gigabájtos változatért 99 990 forintot kell fizetni.

: ez az egyetlen modell, ami két kiszerelésben lesz elérhető itthon, a 6/128 gigabájtos verzió ára 89 990 forint, míg a 8/256 gigabájtos változatért 99 990 forintot kell fizetni. Redmi Note 15 (5G): 119 990 forint (8 GB memória + 256 GB háttértár).

119 990 forint (8 GB memória + 256 GB háttértár). Redmi Note 15 Pro (4G): 129 990 forint (8 GB memória + 256 GB háttértár).

129 990 forint (8 GB memória + 256 GB háttértár). Redmi Note 15 Pro (5G) : 139 990 forint (8 GB memória + 256 GB háttértár).

: 139 990 forint (8 GB memória + 256 GB háttértár). Redmi Note 15 Pro+ (5G): 159 990 forint (8 GB memória + 256 GB háttértár).

Ha összevetjük ezeket az összegeket a tavalyi cikkünkben szereplő Redmi Note 14 árakkal, akkor jól látható, hogy az olcsóbb modellek nagyjából ugyanannyiért kerülnek forgalomba, mint a 2025-ös elődeik, ugyanakkor a Pro (5G) és a Pro+ (5G) árai jelentősen csökkentek (20 és 40 ezer forint), viszont a legerősebb variáns esetében most be kell érni 8/256 gigabájtos kiszereléssel a tavalyi 12/512 gigabájtos helyett.

Útmutató laikusoknak A telefonokra koncentráló cikkeink tele vannak olyan információkkal, amelyek a témában járatosak számára teljesen egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM-kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, hogy mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Érdemes kattintani, hiszen többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

Redmi Note 15 (4G)

A legolcsóbb, két kiszerelésben (6/128 GB és 8/256 GB) kapható újdonság legfontosabb tulajdonságai közé tartozik a hatalmas, 6000 milliamperórás akkumulátor, az IP64 védelem, az edzett üvegű képernyő, a 6,77 hüvelykes AMOLED panel, a 108 megapixeles főkamera, illetve a MediaTek Helio G100-Ultra processzor.

Specifikációk:

Kijelző: 6,77 hüvelykes AMOLED (2392 x 1080, 120 Hz, 3200 nit, 12 bit)

6,77 hüvelykes AMOLED (2392 x 1080, 120 Hz, 3200 nit, 12 bit) Méret: 164,03 mm x 75,42 mm x 7,94 mm

164,03 mm x 75,42 mm x 7,94 mm Súly: 183,7 gramm

183,7 gramm Processzor: MediaTek Helio G100-Ultra

MediaTek Helio G100-Ultra Memória és tárhely: 6/12 GB és 8/256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2)

6/12 GB és 8/256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2) Védelem: IP64

IP64 Akkumulátor: 6000 mAh, 33 wattos vezetékes töltés

6000 mAh, 33 wattos vezetékes töltés Szelfikamera: 20 MP (f/2.2)

20 MP (f/2.2) Hátlapi kamerák: 108 MP főkamera (f/1.7; 1/1.67″); 2 MP mélységélesség kamera (f/2.4)

108 MP főkamera (f/1.7; 1/1.67″); 2 MP mélységélesség kamera (f/2.4) Operációs rendszer: Android 16 + HyperOS

Android 16 + HyperOS Színek: gleccserkék, lila és fekete

Redmi Note 15 (5G)

Ahogy a készülék neve is mutatja, ez az okostelefon már képes csatlakozni az 5G hálózatokhoz, és emellé jön a kistestvérével megegyező, 6,77 hüvelykes AMOLED kijelző (szintén edzett üveggel), a valamivel kisebb akkumulátor (5520 mAh), a magasabb védelem (IP65), illetve a valamivel erősebb Snapdragon 6 Gen 3 processzor.

Specifikációk:

Kijelző: 6,77 hüvelykes AMOLED (2392 x 1080, 120 Hz, 3200 nit, 12 bit)

6,77 hüvelykes AMOLED (2392 x 1080, 120 Hz, 3200 nit, 12 bit) Méret: 164 mm x 75,42 mm x 7,35 mm

164 mm x 75,42 mm x 7,35 mm Súly: 178 gramm

178 gramm Processzor: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 Memória és tárhely: 8/256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2)

8/256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2) Védelem: IP65

IP65 Akkumulátor: 5520 mAh, 45 wattos vezetékes töltés

5520 mAh, 45 wattos vezetékes töltés Szelfikamera: 20 MP (f/2.2)

20 MP (f/2.2) Hátlapi kamerák: 108 MP főkamera (OIS, f/1.7; 1/1.67″); 8 MP ultraszéles kamera (f/2.2)

108 MP főkamera (OIS, f/1.7; 1/1.67″); 8 MP ultraszéles kamera (f/2.2) Operációs rendszer: Android 16 + HyperOS

Android 16 + HyperOS Színek: gleccserkék, ködöslila és fekete

Redmi Note 15 Pro (4G)

A Pro modellből idén is készült LTE változat, amivel az 5G hálózatokra nem lehet felcsatlakozni, cserébe itt már egy 6500 milliamperórás akkumulátort kapunk, 45 wattos vezetékes töltéssel. Adott továbbá az IP65 védelem, a 6,77 hüvelykes kijelzőt Corning Gorilla Glass Victus 2 üveg védi, a burkolat alatt pedig egy MediaTek Helio G200-Ultra processzor dolgozik, illetve itt már 200 megapixeles a főkamera.

Specifikációk:

Kijelző: 6,77 hüvelykes AMOLED (2392 x 1080, 120 Hz, 3200 nit, 12 bit, Victus 2)

6,77 hüvelykes AMOLED (2392 x 1080, 120 Hz, 3200 nit, 12 bit, Victus 2) Méret: 163,22 mm x 76,29 mm x 7,96 mm

163,22 mm x 76,29 mm x 7,96 mm Súly: 195 gramm

195 gramm Processzor: MediaTek Helio G200-Ultra

MediaTek Helio G200-Ultra Memória és tárhely: 8/256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2)

8/256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2) Védelem: IP65

IP65 Akkumulátor: 6500 mAh, 45 wattos vezetékes töltés

6500 mAh, 45 wattos vezetékes töltés Szelfikamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Hátlapi kamerák: 200 MP főkamera (OIS, f/1.7; 1/1.4″); 8 MP ultraszéles kamera (f/2.2)

200 MP főkamera (OIS, f/1.7; 1/1.4″); 8 MP ultraszéles kamera (f/2.2) Operációs rendszer: Android 16 + HyperOS

Android 16 + HyperOS Színek: titán, gleccserkék és fekete

Redmi Note 15 Pro (5G)

A Pro modellből természetesen van 5G-s változat is, és itt már 6580 milliamperórás aksit kapunk (szintén 45 wattos töltéssel), a kijelző is nagyobb (6,83 hüvelyk), adott a Corning Gorilla Glass Victus 2 védelem, sőt, ez a készülék már megkapta az IP66/IP68 besorolást is. Emellé a processzor is erősebb, hiszen itt már egy MediaTek Dimensity 7400-Ultra dolgozik a 8 gigabájt memória és 256 gigabájt háttértár mellett.

Specifikációk:

Kijelző: 6,83 hüvelykes AMOLED (2772 x 1280), 120 Hz, 3200 nit, 12 bit, Victus 2)

6,83 hüvelykes AMOLED (2772 x 1280), 120 Hz, 3200 nit, 12 bit, Victus 2) Méret: 163,22 mm x 76,29 mm x 7,96 mm

163,22 mm x 76,29 mm x 7,96 mm Súly: 195 gramm

195 gramm Processzor: MediaTek Helio G200-Ultra

MediaTek Helio G200-Ultra Memória és tárhely: 8/256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2)

8/256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2) Védelem: IP66/IP68

IP66/IP68 Akkumulátor: 6580 mAh, 45 wattos vezetékes töltés

6580 mAh, 45 wattos vezetékes töltés Szelfikamera: 20 MP (f/2.2)

20 MP (f/2.2) Hátlapi kamerák: 200 MP főkamera (OIS, f/1.7; 1/1.4″); 8 MP ultraszéles kamera (f/2.2)

200 MP főkamera (OIS, f/1.7; 1/1.4″); 8 MP ultraszéles kamera (f/2.2) Operációs rendszer: Android 16 + HyperOS

Android 16 + HyperOS Színek: titán, gleccserkék és fekete

Redmi Note 15 Pro+ (5G)

Az idei sorozat legerősebb tagja ez a modell, aminél leginkább ott érezhető a névben is szereplő plusz, hogy erősebb a processzor (Snapdragon 7s Gen 4), illetve itt már akár 100 wattos vezetékes töltés is elérhető. Az akkumulátor 6500 milliamperórás, a hátlapon itt is 200 megapixeles a főkamera, illetve a 6,83 hüvelykes kijelzőről sem hiányzik a Corning Gorilla Glass Victus 2 üveg, illetve adott az IP66/IP68 védelem.

Specifikációk:

Kijelző: 6,83 hüvelykes AMOLED (2772 x 1280), 120 Hz, 3200 nit, 12 bit, Victus 2)

6,83 hüvelykes AMOLED (2772 x 1280), 120 Hz, 3200 nit, 12 bit, Victus 2) Méret: 163,34 mm x 78,31 mm x 8,47 mm

163,34 mm x 78,31 mm x 8,47 mm Súly: 208 gramm

208 gramm Processzor: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Memória és tárhely: 8/256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2)

8/256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2) Védelem: IP66/IP68

IP66/IP68 Akkumulátor: 6500 mAh, 100 wattos vezetékes töltés

6500 mAh, 100 wattos vezetékes töltés Szelfikamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Hátlapi kamerák: 200 MP főkamera (OIS, f/1.7; 1/1.4″); 8 MP ultraszéles kamera (f/2.2)

200 MP főkamera (OIS, f/1.7; 1/1.4″); 8 MP ultraszéles kamera (f/2.2) Operációs rendszer: Android 16 + HyperOS

Android 16 + HyperOS Színek: mokkabarna, gleccserkék és fekete

Ahogy fentebb már írtuk, a készülékek értékesítése január 22-én indul hazánkban, méghozzá promócióval: a Redmi Note 15 Pro (4G), Redmi Note 15 Pro (5G) vagy Redmi Note 15 Pro+ (5G) vásárlói ingyen kapnak egy ráadás terméket, ami választástól függően egy Xiaomi AirFryer Essential 6L vagy egy Redmi Buds 8 Lite és Xiaomi Smart Band 10 duó lehet. Akik pedig a Redmi Note 15 vagy Redmi Note 15 (5G) modellekre csapnak le, azok pluszban gazdagabbak lesznek egy Redmi Buds 8 Lite fülessel.