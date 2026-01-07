Itt a robotporszívó, ami ha kell, akkor lábat „növeszt”

A Roborock napjaink egyik legismertebb gyártója, legalábbis a robotporszívók terén, és a kínai cég – az összes riválishoz hasonlóan – a Las Vegasban zahló CES 2026 kütyüexpón mutatta be a legújabb fejlesztéseit. Ezek egyike a Saros Rover névre hallgató robotporszívó, ami azt a trendet lovagolja meg, ami tavaly indult a berlini IFA szakkiállításon: a legmodernebb gépek már képesek megmászni a lépcsőket.

Saros Rover robotporszívó

A Saros Rover esetében ezt pontosan úgy kell érteni, ahogy le van írva: a gép külső burkolatán ott van két kerékkel felszerelt, lenyitható láb, és a gép ezeken egyensúlyozva, az emberi mozgást leutánozva képes megmászni egy lépcsősort . És ha ez még nem lenne elég, a robot úgy lett kialakítva, hogy út közben a lépcsőfokokat is felposzívózza. Ezt a műveletet úgy végzi el, hogy az egyik lábát a lentebbi fokon hagyja támaszként, miközben végighalad a fentebb lévő és takarítandó részeken.

A tavaly ősszel bemutatott lépcsőmászó robotporszívókkal ellentétben a Saros Rover mindkét lába képes önállóan emelkedni és hajlani, és ennek köszönhetően a gép nemcsak a lépcsőfokok megmászásában jeleskedik, de más akadályokat is sokkal ügyesebben küzd le, mint a hagyományos konkurensek.

A porszívó ugrani is tud, de a Las Vegasban tartott bemutatók során arra is volt példa, hogy egyszerűen átlépett egy magasabb küszöböt.

Az eszköznek egyelőre nincs hivatalos ára és megjelenési dátuma, illetve a pontos specifikációira sem derült (még) fény, ugyanakkor, ha abból indulunk ki, hogy a gyártó tavaly bemutatott, robotkarral felszerelt porszívója is megjelent 2025-ben, akkor feltételezhető, hogy a Saros Rover is kereskedelmi forgalomba kerül 2026 során.

Ha pedig már robotporszívók: nemrég közöltünk külön cikket arról, mire érdemes figyelni vásárlás előtt: méret, teljesítmény, navigáció, akkumulátor és még sok minden más.