Itt a robotporszívó, ami ha kell, akkor lábat „növeszt”

A Roborock napjaink egyik legismertebb gyártója, legalábbis a robotporszívók terén, és a kínai cég – az összes riválishoz hasonlóan – a Las Vegasban zahló CES 2026 kütyüexpón mutatta be a legújabb fejlesztéseit. Ezek egyike a Saros Rover névre hallgató robotporszívó, ami azt a trendet lovagolja meg, ami tavaly indult a berlini IFA szakkiállításon: a legmodernebb gépek már képesek megmászni a lépcsőket.
Saros Rover robotporszívó
A Saros Rover esetében ezt pontosan úgy kell érteni, ahogy le van írva: a gép külső burkolatán ott van két kerékkel felszerelt, lenyitható láb, és a gép ezeken egyensúlyozva, az emberi mozgást leutánozva képes megmászni egy lépcsősort . És ha ez még nem lenne elég, a robot úgy lett kialakítva, hogy út közben a lépcsőfokokat is felposzívózza. Ezt a műveletet úgy végzi el, hogy az egyik lábát a lentebbi fokon hagyja támaszként, miközben végighalad a fentebb lévő és takarítandó részeken.
A tavaly ősszel bemutatott lépcsőmászó robotporszívókkal ellentétben a Saros Rover mindkét lába képes önállóan emelkedni és hajlani, és ennek köszönhetően a gép nemcsak a lépcsőfokok megmászásában jeleskedik, de más akadályokat is sokkal ügyesebben küzd le, mint a hagyományos konkurensek.
A porszívó ugrani is tud, de a Las Vegasban tartott bemutatók során arra is volt példa, hogy egyszerűen átlépett egy magasabb küszöböt.
Az eszköznek egyelőre nincs hivatalos ára és megjelenési dátuma, illetve a pontos specifikációira sem derült (még) fény, ugyanakkor, ha abból indulunk ki, hogy a gyártó tavaly bemutatott, robotkarral felszerelt porszívója is megjelent 2025-ben, akkor feltételezhető, hogy a Saros Rover is kereskedelmi forgalomba kerül 2026 során.
Ha pedig már robotporszívók: nemrég közöltünk külön cikket arról, mire érdemes figyelni vásárlás előtt: méret, teljesítmény, navigáció, akkumulátor és még sok minden más. Érdemes ezt a cikket is elolvasni. Ahogy a részletes tesztjeinket is:
- Tavaly augusztusban három drágább modellt eresztettünk szabadon a lakásban, hogy kiderüljön, mire pontosan mire is képesek. A tesztben alaposan kitértünk a Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, a Dreame L40 Ultra AE és Mova Z50 Ultra képességeire, ahogy arra is, hogy melyiket kinek ajánljuk.
- Egy hónappal később pedig három megfizethető(bb) gép került a tesztlaborunkba, konkrétan a Dreame D20 Pro Plus, a Mova E30 Ultra és a Xiaomi Robot Vacuum S20+. Ezeknél a gépeknél a részletes bemutató mellé már videók is készültek, hogy mindenki számára látható legyen, mit tudnak ezek a masinák.