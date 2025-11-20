az élet nagy kérdéseibünőzőföldkilövés
Hogyan lőhetünk bele szuperbűnözőket a Napba?

dzika_mrowka / Getty Images
Nádasdi Éva
2025. 11. 20. 14:56
dzika_mrowka / Getty Images

Az olyan gonosztevőkkel – mint például Joker, Pingvin vagy Lex Luthor – teli filmek korában sokan elgondolkozhatnak azon, milyen kielégítő lenne, ha egyszerűen összegyűjtenénk az összes ördögi hatalmast egy rakétába és belelőnénk őket a Napba. De vajon lehetséges ezt megvalósítani?

Michael J. I. Brown, a Monash University csillagásza szerint ez korántsem annyira egyszerű, mint gondolnánk – írta a The Conversationön. A Nap elképzelhetetlenül nagy égitest, erős gravitációja pedig több milliárd éven keresztül képes a bolygókat pályájukon tartani – kérdéses, így hogyan tudnánk áttörni gravitációs mezején.

A legrövidebb út, nem mindig a legjobb

Vegyük a legegyszerűbb esetet: szerzünk egy rakétát, a Napra irányítjuk és kilőjük.

Hogy elhagyhassa a Föld körüli pályát, a rakétának el kell érnie legalább a 11 kilométer per másodperces (km/s) sebességet. Ám még ha ez sikerülne is, a Napot közel 100 millió kilométerrel elvétenénk, mivel a felbocsátás a Földről történik, amely 30 km/s-cel kering a Nap körül.

Ennek következtében a rakéta, amikor elhagyja a bolygónkat, gyorsabban halad a Nap körül, mint amennyire az égitest felé tart. Eleinte közeledik hozzá, de a körülötte lévő mozgás és a gravitáció végül egy olyan elliptikus pályát eredményez a szonda számára, amely messze elkerüli az égitestet.

Ahhoz, hogy egyenes pályán eljuttassuk az űrhajót csillagunkhoz, 7000 km/s-es sebességet kellene elérnie – amire a technológia jelenlegi állása szerint nem vagyunk képesek.

Kicselezzük a Földet

Azonban nem is a sebesség, hanem a bolygónk mozgása az igazi probléma. Annak érdekében, hogy semlegesítsük az égitest mozgását, a szondának keringésével ellentétes irányba, 32 km/s-es sebességgel kellene elhagynia a Föld körüli pályát. Így relatív sebessége a Naphoz képest 0 lenne, a csillag gravitációja pedig befelé húzná.

Ez egy 150 millió kilométeres, 10 hétig tartó út lenne – ennyi idő alatt a gonosztevők átgondolhatják párszor megbocsáthatatlan bűneiket. Akad viszont még egy bökkenő: az eddigi leggyorsabb Földet elhagyó űreszköz, a 2006-ban indított New Horizons csak a 16,26 km/s-es sebességet érte el.

Ha azonban olyan pályára állítjuk a szondát, hogy elhaladjon az égitest mellett, akkor az megváltoztatná útját és a Nap gravitációja egyre beljebb és beljebb húzza magához. Ez a körkörös keringés hosszú évekig eltartana, de végül a gonosz elnyerné méltó elégését.

