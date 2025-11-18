Korábban sosem látott fotókat hoz nyilvánosságra a NASA a Naprendszerbe érkezett csillagközi objektumról – derül ki az űrügynökség közleményéből. A 3I/ATLAS jelű égitestet az elmúlt hónapokban több űreszköz és teleszkóp is lencsevégre kapta, ezek képeit osztják meg a nyilvánossággal november 19-én, magyar idő szerint este 21:00-kor.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a 3I/ATLAS-t még július elején fedezték fel, és hamar kiderült róla, hogy egy távoli világűrből származó üstökös. A 3I/ATLAS mindössze a harmadik csillagközi eredetű objektum, amelyet valaha felfedeztek a Naprendszerben, és 11,2 kilométeres becsült átmérőjével messze a legnagyobb. Az első a 2017 októberében azonosított Oumuamua volt, a másodikra pedig 2019-ben bukkantak rá, és a 2I/Borisov jelet kapta.

A több mint 210 ezer kilométer per órával száguldó égitestről később az is kiderült, hogy körülbelül 7 milliárd éves lehet, vagyis 3 milliárd évvel idősebb a teljes Naprendszernél, egyúttal a legősibb üstökös, amelyet valaha felfedeztünk. Az objektum idővel elhagyja majd csillagunk környezetét, a korai detektálásnak köszönhetően azonban rengeteg idő adódik az adatgyűjtésre, és immár – megfelelő távcsővel – amatőrök is megfigyelhetik.

A Naprendszerben töltött ideje alatt bolygónkat nem fogja megközelíteni, a legkisebb távolságra december 19-én lesz tőlünk, ám ekkor is mintegy 270 millió kilométer választ majd el tőle.

Avi Loeb fizikus korábban felvetette, hogy az objektum mesterséges lehet, ám az információk egyértelműen természetes eredetre utalnak. Ennek ellenére rendkívül izgalmas üstökösről van szó, hiszen amellett, hogy csillagközi eredetű, igen ősi és méretes, egy időben furcsa aktivitást is mutatott. Jól példázza azt is, hogy a világűr tele van számunkra ismeretlen égitestekkel és egyelőre meg nem magyarázott jelenségekkel. Lapunk rendszeresen számol be új csillagászati megfigyelésekről és a kozmosszal kapcsolatos érdekességekről, alább elérhető néhány, a témakörrel kapcsolatos cikkünk: