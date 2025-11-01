Habár még mindig hosszú hónapokra vagyunk a 2026-os parlamenti választásoktól, a Fidesz és a Tisza Párt is teljes kampányüzemmódba kapcsolt. A két politikai erő stratégiája azonban látványosan eltér: míg Magyar Péter az országjárásán keresztül próbálja az embereket megszólítani, addig a Fidesz inkább digitális honfoglalásról beszél, és az ellenzék vezérét támadja – többek közt mesterséges intelligencia által generált anyagok segítségével.

Az október 23-ai események után ez még jobban felerősödött: folyamatosan jelennek meg a különböző MI-fotók a vidéki KESMA-lapokban.

Akadt köztük olyan, amelyen a Tisza Párt elnöke az esőben, alig néhány tucat ember előtt beszél a Hősök terén, és olyan is, amely szerint „a fideszes siker titka” című könyvből merít ötleteket. A legnagyobb visszhangot azonban egy olyan fotó váltotta ki, amelyen Magyar Péter négykézláb, Manfred Weber pórázán látható ukrán zászlók előtt, miközben Orbán Viktor slankítva feszít a magyar zászlós tömeg előtt.

Az MI-fotók csak a jéghegy csúcsát jelentik

A kormányközeli szereplők egyre gyakrabban vetnek be MI-videókat is. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom által terjesztett, Volodimir Zelenszkijt és Magyar Pétert két tojásként ábrázoló videó óta közzétettek már olyan mozgóképet, amin Magyar a déli határkerítést vágja át, de ott volt a xenofób felhangú Tiszaphone-videó is, amelyben Zelenszkij képmása akcentussal népszerűsíti a Tisza Világ alkalmazást, épp az adatszivárgások idején.

Október 28-án pedig már a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs tett ki egy olyan posztot, amelyben nem Magyar Pétertől elhangzott mondatokat adtak a Tisza elnökének szájába. Emiatt az ellenzéki vezető feljelentést is tett.

Mint emlékezetes, nagyjából egy éve, 2024 novemberében jelentek meg az Indexen az első, Vogel Evelinhez köthető hangfelvételek, amelyek kapcsán szintén felmerült, hogy mesterséges intelligencia alapú manipuláció lehet a háttérben. Az azóta eltelt pár hónapban azonban óriási fejlődés állt be a technológia alkalmazásának terén. Úgy tűnik, hogy

a Fidesz ezt kihasználva a manipulált tartalmakra kívánja helyezni a hangsúlyt a kampányban.

Ebben azonban számos tényező akadályozhatja a kormánypártot.