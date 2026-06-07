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Belföld

Nyárias vasárnapunk lesz, de azért lehet szél és zivatar is

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 06. 07. 06:11
Varga Jennifer / 24.hu
Hétfőtől tovább melegszik az időjárás.

Zömmel napos időben lesz részünk gomolyfelhőkkel, amelyekből délután az Északi-középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután, este nyugat felől az Alpokaljára is besodródhatnak csapadékgócok – írja a kiderul.hu. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 17 és 23 fok közé hűl le a levegő.

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