Nyárias vasárnapunk lesz, de azért lehet szél és zivatar is

Zömmel napos időben lesz részünk gomolyfelhőkkel, amelyekből délután az Északi-középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután, este nyugat felől az Alpokaljára is besodródhatnak csapadékgócok – írja a kiderul.hu. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 17 és 23 fok közé hűl le a levegő.