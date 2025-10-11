Orbán új AI-videójában a magyarul beszélő Zelenszkij mutatja be a „Tiszafont”, miközben Magyar Péter tapsol az ukrán elnöknek

És most bemutatom az új Tiszaphone-t! Gyors, okos, és minden adatod biztonságban van nálam, Kijevben

– mondja az akcentussal, ám magyar nyelven beszélő Volodomir Zelenszkij ukrán elnök egy mesterséges intelligenciával készült videóban, amit Orbán Viktor miniszterelnök osztott meg Facebook-oldalán szombat délelőtt.

Az AI-videóban Zelenszkij közönség előtt mutatja be a „Tiszafont”, a nézőtéren pedig Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke tapsol az ukrán elnöknek.

Orbán Viktor ezzel az elmúlt napok történéseire utalhatott, mely során a Tisza Világ applikációból 18 ezer felhasználó személyes adata szivároghatott ki, és ami alapján az Index azt írta, hogy egy ukrán IT-cég, a PettersonApps is részt vehetett az app fejlesztésében. Mindez pedig új lendületet adott a Fidesznek ahhoz, hogy a legnagyobb ellenzéki pártot összekössék az ellenségként kezelt, évek óta az orosz agresszió ellen védekező Ukrajnával.

Erre már korábban rácsatlakozott Orbán, noha a Tisza Párt szerint a titkosszolgálat önkéntesként dolgozó beépített ember a felelős. Radnai Márk alelnök azt mondta: „A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a TISZA adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a TISZA egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt.”

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból indított vizsgálatot, míg Magyar Péter nevetséges lejáratási kísérletről beszélt, és a párt szerint ugyan a kérdéses adatbázisban szerepelnek a közösségükhöz köthető adatok, azok forrását nem ismerik.

A témáról a kormányfő a szokásos pénteki rádióinterjújában is beszélt. A miniszterelnök szerint nyakig itt van az ukrán titkosszolgálat. Orbán szerint az ukránoknak már pártjuk is van, mégpedig a Tisza Párt. „Az ukránok már az okostelefonokban vannak” – mondta. Hozzátette, sajnálja azokat a tiszásokat, akiknek az adatuk ukrán kézbe került, és reméli, hogy nem lesz ebből nagy bajuk.