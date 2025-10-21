Magyar Péter: Orbán Viktor a legrosszabb náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló kampányt folytat

Orbán Viktor a legrosszabb náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló gyűlölet- és dehumanizáló lejárató kampányt folytat a valódi kihívói ellen – írta Magyar Péter Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke közzétett a posztban egy képet, amely, mint írta, a kormányzati kommunikációhoz tartozó megyei lapokban jelent meg egy időpontban.

Ezzel a minden részletében hamis fotóval férfiként, apaként, politikusként és emberként akarnak megalázni – kommentálta a képet Magyar, aki a Biblia soraival üzent a magyar miniszterelnöknek: „Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik”. Majd hozzátette:

A Fidesz elárasztotta az internetet hamis, a mesterséges intelligencia által előállított képekkel és videókkal. Közpénz milliárdokat égetnek el arra, hogy átverjék az embereket ezekkel kamu posztokkal és hirdetésekkel

A pártelnök felevenítette azt is, hogy a hétvégi Harcosok edzőtáborából kiszivárgott egy kép, amin látható, hogy a „digitális harcosok eszköztárának fontos részét képezik az ilyen AI-vezérelt, hamisításra alkalmas oldalak”.