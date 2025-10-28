Precedens nélküli AI-videót posztolt Orbán Balázs kedden: a miniszterelnök politikai igazgatója ugyanis egy olyan felvételt tett közzé Magyar Péterről, amelyen a Tisza elnökének szájába olyan mondatokat adtak a mesterséges intelligencia segítségével a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, amelyeket az korábban soha nem mondott el.

A Magyar Hang által kiszúrt felvétel valóságtartalmát Orbán Balázs azzal próbálja igazolni, hogy az általa „Tisza-szakértőnek” tartott emberek mondatait használta, például Simonovits András matematikus-közgazdászét, akit a Tisza nyugdíjszakértőjeként definiál, illetve Petschnig Mária Zita kiragadott gondolatát, aki szerinte a Tisza programírója. A valóság ezzel szemben az, hogy semmilyen hivatalos nyoma nincs annak, hogy Petschnig Mária Zita a Tisza programírója lenne, Simonovits András pedig nem tagja és nem szakértője a Tiszának.

Beindult a lejáratás az AI segítségével

Hétfőn a központilag szerkesztett megyei lapok a közösségi médiában tettek közzé AI-képeket és hamis idézeteket arról, hogy kudarcba fulladt Magyar Péter és a Tisza Párt október 23-i tömegrendezvénye. Múlt héten pedig egy olyan fotó jelent meg, szintén a megyei lapokban, amelyen Magyar Péter négykézláb, a Manfred Weber néppárti elnök által tartott pórázon látható, a háttérben ukrán zászlók sokaságával (a miniszterelnök pedig kissé slankítva, magyar zászlós tömeg előtt).

