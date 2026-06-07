A Breaking Bad sztárja egy szívroham után döntötte el, hogy megmássza a Machu Picchut

Bob Odenkirk épp a Breaking Bad spinoff-sorozata, a Better Call Saul utolsó évadát forgatta 2021-ben, amikor szívrohamot kapott munka közben. Felépülését követően állt elő régi barátja és alkotótársa, David Cross az ötlettel, hogy másszák meg a Macchu Picchut, amit meg is tettek pár évvel később, a kalandból pedig azóta dokumentumfilm született Bob and David Climb Machu Picchu címen.

„Összeestem, és leállt a légzésem. Elsürkültem, és összeszartam magam” – idézi fel a People beszámolója szerint Odenkirk a filmben a szívroham perceit, amelyet követően másképp kezdte látni az életet:

Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy a halál nagyon is valóságos, és közelebb van, mint gondoltam.

Odenkirk szerint a felesége, Naomi – akit 1997 óta házasok – akaratlanul is bátorította őt arra, hogy részt vegyen a túrán Crossszal.

„Régi életfilozófiád volt, hogy hozzunk ki többet az életből, szerezzünk több tapasztalatot. Szóval tulajdonképpen te vezettél engem ehhez. És most, bármi történik, az a te hibád lesz” – viccelődik Naomival a filmben Odenkirk.

A filmben Cross is elárulja, hogy érezte magát, mikor tudomást szerzett barátja szívrohamáról (természetesen komikus énjét nem megtagadva):

Emlékszem, sírtam, és úgy járkáltam, mint egy kísértet. Pár napig nem aludtam. Azt hiszem, az egyetlen jó dolog ebben az, hogy már túl vagyok rajta, szóval amikor tényleg meghal, az inkább olyan lesz, hogy: »Hát igen, ezt már egyszer átéltem.«

A perui kaland mellett a barátságról szóló film a Tribeca fesztiválon debütál a hétvégén, magyar forgalmazásáról egyelőre nincs hír.

Bob Odenkirkről a Better Call Saul lezárárásakor írtunk portrécikket, legutóbbi sorozatáról szóló kritikánk pedig ide kattintva olvasható.