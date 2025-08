86 milliárd forintos fizetést adott egy 24 éves mérnöknek Mark Zuckerberg

Az európai topfociban az elmúlt években elszabadultak a vételárak: egyes csapatok több száz millió eurót sem sajnálnak letenni a kinézett futballistáért. Érdekes, de az elmúlt hónapok tanúsága szerint hasonló figyelhető meg a techcégeknél is, a mesterséges intelligencia kutatók kapcsán – írja a The New York Times.

Ennek legszemléletesebb példája az volt, amikor Mark Zuckerberg, a Facebookot, az Instagramot és a WhatsAppot összefogó Meta első embere elhatározta, hogy felveszi a „szuperintelligenciára” foglalkozó kutatócsapatába a 24 éves Matt Deitkét, aki korábban egy másik cégnél foglalkozott hasonlóval. A munkacsoport egy olyan szuperintelligencia kifejlesztésén dolgozik, ami a tervek szerint okosabb lesz, mint az emberek.

A Meta első ajánlata szerint Deitke négy év alatt 125 millió dollárnyi fizetést és Meta-részvényt kapott volna, a szakember azonban nem fogadta el a 43,2 milliárd forinttal egyenértékű ajánlatot, és inkább maradt a startupnál, ahol addig dolgozott. Zuckerberg azonban nem adta fel, és személyes találkozót kért a fiataltól. Itt pedig egy olyan ajánlattal állt elő, amire nem nagyon lehetett már nemet mondani: a Meta négy év alatt 250 millió dollárnak – 86 milliárd forintnak – megfelelő fizetést és részvényt ad Deitkének.

Ebből pedig akár 100 millió dollárt már az első évben megkaphat.

A lapnak megszólaló források szerint a srác ekkor megkérdezte kollégáit, mit tegyen, és hosszas egyeztetés után arra biztatták, hogy fogadja el az ajánlatot. Ezt végül meg is tette, és idén július óta hivatalosan is a Meta alkalmazottja lett.

Last week, I joined Meta Superintelligence Lab (MSL)! This is going to be an exciting ride! 🚀 pic.twitter.com/mZ9yIxn9UN — Matt Deitke (@mattdeitke) July 21, 2025

Miután Deitke elfogadta a Meta 250 millió dolláros ajánlatát, korábbi cége, a Vercept vezérigazgatója azt írta a közösségi médiában:

Alig várjuk, hogy jövőre csatlakozhassunk Matthez a magánszigetén.

A Meta ezelőtt sem sajnálta a pénzt a rutinos mérnökökre: Sam Altman, a rivális OpenAI vezetője azt mondta, Zuckerbergék az elmúlt hónapokban csillagászati összegekkel próbálták meg elcsábítani a dolgozóit, akik között volt olyan, akinek 100 millió dolláros aláírási bónuszt ajánlottak.