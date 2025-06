A Facebookot, Instagramot és a WhatsAppot működtető Meta kedden bejelentette, hogy megállapodást kötött a Constellation Energyvel arról, hogy további 20 évig üzemben tarthassák az illinois-i közmű egyik reaktorát, és így az kiszolgálja az adatközpontjaik áramigényét. A techóriásnak ez az első ilyen jellegű megállapodása – írja a Reuters.

Mint arról korábban részletesen is beszámoltunk egy nagy anyagunkban, a technológiai cégeknek elszállt az áramszükségletük a mesterséges intelligencia és e mögött álló nyelvi modellek betanítása és fejlesztése miatt. Bár a legtöbb ilyen vállalat azt hangoztatja, hogy mindent megtesznek a zöld átállás jegyében, ennek valódi lépései nem látszanak az üzleti kimutatásokban.

Mostanában pedig egyre többször vetődik fel, hogy atomerőműveket használjanak energiaszükségletük kielégítésére.

A Constellation Clinton Clean Energy Centerének 2027-ben kellene bezárnia kapuit, ám most úgy néz ki, az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozási Bizottsága megújíthatja az erőmű engedélyét. Ebben a folyamatban pedig a Meta beruházása is segíthet, melynek eredményeként akár 2047-ig is megújíthatják a működési jogosultságot.

A megállapodás lehetővé teszi a Constellation számára, hogy 30 MW-tal bővítse a Clinton erőművet, amelynek kapacitása jelenleg 1121 megawatt. Ez körülbelül 800 ezer amerikai háztartás energiaszükségletének megfelelő energiaellátást biztosít. Nem ez a Constellation egyetlen ilyen üzlete: tavaly bejelentették, hogy megállapodást kötött a Three Mile Island-i atomerőmű egyik reaktorának újraindításáról a Microsoft adatközpontjainak kiszolgálása érdekében.