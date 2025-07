Ennél azért jóval többet érdemelt a Warhammer 40 000: Space Marine újrakiadása

A videójátékok világában régóta trend, hogy a kiadók régi nagy kedvencekhez nyúlnak vissza, hogy azokat feljavítva (remaster) vagy az alapoktól átdolgozva (remake) újra piacra dobják. Ez sok esetben egy teljesen új program lefejlesztésénél jóval költséghatékonyabb megoldás, ugyanakkor akadnak pozitív példák, mikor nem csak arról van szó, hogy egy cég szeretne még egyszer belenyúlni a rajongók pénztárcájába.

Jó példa erre az elmúlt évekből a Resident Evil 2 és Resident Evil 3 új kiadása. A Capcom igazi klasszikusokat épített újra a modern igényekhez igazodva (mind játékmenet, mind látvány terén), ugyanakkor az elmúlt időszakban bőven akadtak megkérdőjelezhető értelmű újrakiadások is, alig pár éves fejlesztések kaptak új verziót – például a The Last of Us Part II (2020) vagy éppen a Days Gone (2019).

Emellett találkozhatunk olyan „újramelegített” játékokkal is, amikor örömteli, hogy a kiadó felújít egy, a maga idejében sikeres címet, a végeredményt látva viszont azt kívánjuk, bárcsak annyira komolyan vették volna a feladatot, mint a fentebb említett japán vállalat. Ebbe a kategóriába sorolható a nyár elején piacra dobott Warhammer 40 000: Space Marine – Master Crafted Edition.

Csak a kötelező

A Gears of War-játékok mintájára készített, a Relic Entertainment műhelyéből származó külső nézetes akciójáték eredetileg 2011-ben, az Xbox 360 fénykorában jelent meg, és bő egy évtizedet után, 2024-ben kapott második részt. A folytatás az elődjénél sokkal nagyobbat durrant, az eladások mostanra hétmillió példány felett járnak, ami arra sarkallta az első rész jogait birtokló Segát, hogy remastert készítsen az elődnek.

A japán cég szeme előtt a jelek szerint viszont sokkal inkább a gyors bevétel lehetősége lebegett, mintsem egy igényes újrakiadás elkészítése, így a kissé felvágós Master Crafted Edition alcímmel ellátott Space Marine alig nyújt többet, mint az eredeti verzió.

Az átalakítással megbízott SneakyBox a kötelezőnek mondható minimumot nyújtja az Xbox Series konzolokra, illetve PC-re elérhető új verzióban, ami annyit tesz, hogy immár elérhető a 4K felbontás, a képfrissítés stabilan 60 fps, illetve javult a játékban található textúrák és karaktermodellek minősége. Utóbbinak hála a Space Marine sokkal jobban fest, mint az eredeti verzió, a látvány ugyanakkor így sem közelíti a manapság megszokottnak mondható minőséget. Ez részben annak is köszönhető, hogy a fejlesztők egyáltalán nem nyúltak hozzá az eredeti kissé színszegény látványához, illetve a pályatervezésen sem módosítottak, a közel 15 éves megoldások pedig rettentően avíttnak hatnak a manapság megszokott, részletgazdag világokhoz képest.

Jó hír ugyanakkor, hogy a kezelőfelület átesett egy jól sikerült nagygenerálon, illetve kiválasztható egy teljesen új irányítási séma. És ezek együtt nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ne hajítsuk a sarokba a programot nagyjából 30 perc után.

Ami a játékmenetet illeti, az konkrétan semmit nem változott, ám a meglehetősen egyszerű, fedezékrendszer nélküli fegyveres és közelharcos darálás továbbra is működik, úgyhogy amennyiben szívesen megyünk ölre orkokkal és egyéb ocsmányságokkal, akkor a szórakozási faktor most is adott. Csak nem szabad olyan hordákra és intenzitásra számítani, mint a Space Marine 2 esetében.

Mivel a tartalomhoz egyáltalán nem nyúltak az alkotók, így a kampány a képességeink függvényében továbbra is 5-7 óra alatt teljesíthető, adott továbbá a többjátékos mód, ahol más játékosokkal vethetjük bele magunkat a darálóba, ráadásul cross platform lehetőséggel, így a konzolosok együtt zúzhatnak a számítógépen játszó kollégákkal.

Többet érdemlünk

A Warhammer 40 000: Space Marine – Master Crafted Edition nem teljesen elhibázott remaster, hiszen alapvetően jól sikerült játék kapott felújítást, és mindig örvendetes, ha egy régi klasszikus elérhetővé válik új platformokom. A kötelező köröknél ugyanakkor sokkal többet lehetett volna kezdeni a programmal. Nemcsak a játékosok, de a játék is többet érdemelt volna. Az pedig tovább keseríti a szájízt, hogy a Sega képes 40 eurót kérni az újrakiadásért, ráadásul a megjelenéskor az eredeti program tulajdonosai semmilyen kedvezményt nem kaptak – ezt a nem túl elegáns megoldást azzal írta felül a kiadó, hogy az eredetit változatot birtokló felhasználók most 50 százalékos áron vásárolhatják meg a remastert a Steamen július 10-ig.