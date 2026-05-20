„Minden egyes tekercsnél, minden egyes újabb szónál vagy filmbéli fordulatnál volt egy története” – ilyen volt szinkronszínészként Scherer Péter

Május 19-én, délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész. Amellett, hogy színészként és rendezőként is aktív volt, a szinkronmunkák terén szintúgy kimagasló művészként tekintettek rá. Az Internetes Szinkron Adatbázis nyilvántartása alapján 286 filmben szólalt meg, köztük olyan ikonikus szerepekben, mint Sacha Baron Cohen Boratjaként és a Másnaposok-trilógiában, ahol Zach Galifianakisnak kölcsönözte hangját.

Báthory Orsolyát, a Mafilm Audio Kft. szinkronrendezőjét értük utol, aki számos közös munkán osztozott Scherer Péterrel. Arra voltunk kíváncsiak először, hogy mikor találkoztak útjaik.

Azt hiszem, én dolgoztam először szinkronon Pepével, de legalábbis az elsők között lehettem. Az alternatív színházi körökből sok emberrel elsők közt én kezdtem dolgozni, mert ismerős voltam a közegben. Az 1998-as A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacsőben már biztosan szinkronizált, de talán már előtte is lehetett ilyen munkája, ám csak apróbb, szárnypróbálgatásként.

Báthory úgy fogalmaz, elképesztő, milyen munkatempóval dolgozott évtizedeken keresztül Scherer: