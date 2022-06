Ufókutató csoportot verbuvál a NASA

A NASA bejelentette, hogy idén ősszel egy független kutatócsoportot hoz létre, amely az azonosítatlan légi jelenségek, vagyis UAP-k észleléseit fogja tanulmányozni. A UAP rövidítés a korábban világszinten ismertté vált UFO (azonosítatlan repülő tárgy) kifejezést hivatott helyettesíteni. Az űrügynökség leszögezte, tudományos szempontból tervezi tanulmányozni ezeket az észleléseket, és szerintük egyelőre nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy az UAP-k földönkívüli eredetűek lennének, olvasható a NASA közleményében.

A kutatócsoportot David Spergel asztrofizikus vezeti majd, aki társaival együtt tanulmányt is készít majd az összegyűjtött adatokból. Ehhez elmondása szerint civil, kormányzati, vállalati és nonprofit szervezetektől származó információkat is fel fognak használni.

A munka várhatóan kilenc hónapot vesz majd igénybe, a csapat ezután fogja közzétenni szakértői elemzését. Thomas Zurbuchen, a NASA tudományos ügyintézője hozzátette: a kutatás mindenki számára elérhető lesz, annak eredményét senki elől nem titkolják, írja a Verge.

A NASA szerint az UAP-észlelések tanulmányozása nagyon is egybevág az űrügynökség érdekeivel, még akkor is, ha nem valószínű, hogy földönkívüliek lennének a források. A természeti jelenségek, esetlegesen fejlett technológia által okozott azonosítatlan légi jelenségek megkülönböztetése rendkívüli fontossággal bír a NASA egyik kevésbé ismert területe, a repülésbiztonság védelme szempontjából is, tették hozzá.