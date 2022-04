Az Anonymous az orosz állami tévétársaságra is lecsapott

Az Anonymous kifejezetten aktív, mióta Oroszország február 24-én lerohanta Ukrajnát, a hackercsoport szabályos kiberháborút indított az oroszok ellen, és a közelmúltban egy újabb komoly támadást hajtottak végre: az Összoroszországi Állami Televíziós és Rádió Vállalatot (VGTRK) vették célba – írja a PC World.

Az Anonymous Network Batallion 65 (NB65) nevű szárnya 900 ezernél is több e-mailt és 4000 egyéb fájlt szerzett meg az orosz állami tévétől, a közel 800 gigabájtos adatcsomagot pedig átadták feldolgozásra a Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) nevű újságírói szervezetnek. Emma Best, a DDoSecrets társalapítója a Twitteren az orosz állami média és propaganda „példátlan leleplezésének” nevezte a szivárgást, hozzátéve, hogy az oroszok állambiztonsági szempontból létfontosságúként kezeli az érintett adatokat.

#DDoSecrets has received the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company) data and will release it in the near future.

Transparency is coming to Russia, one leak at a time. https://t.co/ZcbYnV9adR

— Emma Best 🏳️‍🌈🏴 (@NatSecGeek) March 27, 2022