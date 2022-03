Úgy tűnik, az Anonymous nyilvánosságra hozta az orosz központi banktól lopott fájlokat

28 gigabájtnyi adat került nyilvánosságra az orosz központi bankról – írja a Hackread. Ezt a @Thblckrbbtworld Twitter-profil, az Anonymous egyik alcsoportja jelentette be tegnap.

❗️

“We distributed these documents to various points of the internet. If the links are censored, we will share them on different links.”

1)https://t.co/lJ5TVUTneG

2)https://t.co/q87rA0MVYY#Anonymous pic.twitter.com/9wwmN7n26l

— The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022