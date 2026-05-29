Közel a negatív rekord: már több mint a fele hiányzik a Velencei-tónak

A Balatonból átlagosan továbbra is 20–30 centiméternyi víz hiányzik, míg a Velencei-tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 centiméter lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál ennek kevesebb mint felét, 62 centimétert mértek az Országos Vízjelző Szolgálat munkatársai – írja az Időkép.

Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki: a mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 centiméter volt a tó vízszintje. Vagyis az eddigi legalacsonyabb vízállást mostanra 9 centiméterre közelítettük meg.

A lap szerint ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei-tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad.

A feljegyzések szerint 1863 és 1866 között például teljesen kiszáradt. Csapadékos években azonban az optimális 130 centiméternél jóval magasabb vízállás is kialakulhat, 1963. március 27-én szintén Agárdnál 226 centiméter volt a vízszint. Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik, és nem érkezik jelentős csapadék, pár héten belül meglehet az újabb rekordalacsony vízállás.