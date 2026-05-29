Megvan, miért egyre kevésbé hatékonyak a szúnyogriasztók

Rengetegen használnak napjainkban szúnyogriasztó spray-ket a vérszívók elkergetésére. Ezen készítmények leggyakoribb hatóanyaga az N,N-dietil-meta-toluamid, közismertebb nevén a DEET. Ez egy rendkívül hatékony, hosszan tartó és olcsón előállítható rovarriasztó, a probléma viszont az, hogy több mint 80 éve már, hogy kifejlesztették. Ez idő alatt pedig úgy tűnik, a vérszívók elkezdték megszokni – írja a Science Alert.

Mint az közismert, a szúnyogok erősen vonzódnak az emberek által kibocsátott szagokhoz. Ezek közé tartozik a kilélegzett szén-dioxid, az izzadságunkban található tejsav, valamint más anyagok kombinációja, amely egyénenként eltérő. 2008-ban egy úttörő kutatás kimutatta, hogy a DEET blokkolja az érzékszervi neuronok reakcióját a szúnyogok és ecetmuslicák esetében ezekre a szagokra. Ez azt jelenti, hogy a DEET valószínűleg „összezavarja” a szúnyogot, ahelyett, hogy elriasztaná.

Néhány évvel később aztán a tudósok felfedezték, hogy a DEET-nek kitett szúnyogok egy kis része érzéketlen lesz a szerre, ez a tulajdonság pedig úgy tűnik, örökletes.

Mi derült most ki?

A Journal of Experimental Biology című szaklapban megjelent új tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a szúnyogokat rá lehet venni a DEET-tel borított testrész fokozott csípésére, ha a vérszívás közben ismételten ki vannak téve a hatásának. Ez nemcsak arról árulkodik, hogy egyre kevésbé taszíthatja a szúnyogokat a DEET, hanem felveti annak a lehetőségét is, hogy a szúnyogokat bizonyos esetekben még vonzhatja is az anyag.

A tesztelés érdekében a csapat kondicionálási kísérletet futtatott le. Ennek során azt tapasztalták, hogy azok a szúnyogok, amelyek kiképzési programja során DEET-et adtak nekik, miközben már vérrel táplálkoztak, később jelentősen nagyobb csípésválaszt mutattak, amikor ismét DEET-nek tették ki őket. Amennyiben viszont a szúnyogok azelőtt voltak DEET-nek kitéve, mielőtt felajánlották volna nekik egy vérrel teli zsákot, egyikük sem próbálta megcsípni.

Ezután az egyik kutató felemelte a kezét, hogy résztvevője legyen a további teszteknek. Az egyik kezét DEET-tel kezelték, míg a másikat nem fújták be semmivel. Azon szúnyogok közül, amelyek már hozzászoktak a DEET-hez, nagyjából 50 százalék próbálta megcsípni a DEET-tel bevont kezet. Ezzel szemben a DEET-tel nem találkozó szúnyogok 100 százaléka elkerülte a DEET-tel borított kezet, és inkább a tiszta kéz csípése mellett döntött.