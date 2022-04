Az Anonymous megnevezett 120 ezer Ukrajnában harcoló oroszt

Az Anonymous nemzetközi hackercsoport azt állítja, ők jutottak hozzá azon 120 ezer orosz állampolgár személyes adatához, akik jelenleg is Ukrajnában harcolnak, vagy harcoltak – írja a HVG a LadBible cikkére hivatkozva. A kiszivárgott információk között lakcímek, nevek, útlevélszámok, születési dátumok, illetve a katonai egységre vonatkozó adatok is megtalálhatók.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked –

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.

